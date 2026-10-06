La Comunidad pide a la CHS una mesa técnica para impulsar la práctica deportiva en el río Segura y los embalses

El presidente de la Federación de Piragüismo de la Región, César Reales; el presidente de la Real Federación Española de Piragüismo, Javier Hernanz; el director general de Deportes, Fran Sánchez; y los alcaldes de Calasparra y Blanca - CARM

MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad, a través de la Dirección General de Deportes, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) la creación de una Mesa Técnica del Deporte en el Medio Natural para facilitar la práctica deportiva en los cauces y embalses de la cuenca, con especial atención al piragüismo, según ha informado el Gobierno regional.

El director general de Deportes, Fran Sánchez, ha planteado esta propuesta durante una reunión con el presidente de la CHS, Mario Urrea, los alcaldes de Calasparra y Blanca, Teresa García y Ángel Pablo Cano, respectivamente, y los presidentes de la Real Federación Española de Piragüismo y de la Federación de Piragüismo de la Región de Murcia.

Sánchez ha señalado que "no podemos vivir de espaldas al río Segura, ya que es una de nuestras señas de identidad y también debe ser un espacio de oportunidad para la práctica deportiva" y ha añadido que, por este motivo, "pedimos a la CHS una colaboración estable que facilite su uso para entrenamientos y competiciones, con seguridad y respeto al medio ambiente".

La propuesta contempla la designación de interlocutores técnicos, reuniones periódicas y un plan de actuaciones con responsables, plazos y seguimiento. Este marco de trabajo permitiría abordar las necesidades de las federaciones, los clubes y los ayuntamientos, facilitar la tramitación de autorizaciones y coordinar los calendarios deportivos de las federaciones regionales de piragüismo, pesca, natación, triatlón, vela, actividades subacuáticas y salvamento y socorrismo.

Asimismo, ha solicitado un sistema de comunicación sobre obras, cambios de caudal y otras incidencias que puedan afectar a los entrenamientos y competiciones, así como evaluar los accesos, embarcaderos y puntos que requieran actuaciones para mejorar la seguridad y la accesibilidad.

El director general ha subrayado que "reclamamos que la CHS actúe en los tramos donde las cañas dificultan la práctica deportiva o que, si no lo hace directamente, se nos autorice a intervenir, como se ha hecho en otras ocasiones, con las condiciones técnicas y ambientales que correspondan".

MEDIO NATURAL COMO ESPACIO PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA

La iniciativa se apoya en la Ley de la Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia, cuyo artículo 16.3 reconoce el medio natural como instalación deportiva no convencional cuando se utiliza para la práctica deportiva. Este uso debe ser compatible con la protección ambiental y ajustarse a la normativa y las autorizaciones correspondientes.

"Necesitamos una coordinación que se traduzca en soluciones concretas para nuestros deportistas y nuestros municipios, y queremos que los clubes puedan planificar su actividad y disponer de un canal directo para trasladar sus necesidades y conocer las condiciones de uso del río", ha detallado Sánchez.

El Gobierno regional defiende que esta colaboración permitirá aprovechar el potencial deportivo del río Segura y reforzar su vinculación con los municipios ribereños, "dentro del compromiso de hacer de la Región de Murcia una región de deportistas".