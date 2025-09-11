Comunidad pone en marcha un programa de apoyo al alumnado con problemas de salud mental

MURCIA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Formación Profesional y la Federación de Salud Mental Región de Murcia para el desarrollo de un programa educativo que, a través de la sensibilización, la prevención y el apoyo especializado, pretende dar respuesta a las necesidades del alumnado con problemas de salud mental, o en riesgo de padecerlos, en centros educativos sostenidos con fondos públicos en la Región de Murcia.

El convenio recoge que la Federación de Salud Mental Región de Murcia y sus asociaciones federadas desarrollarán servicios de apoyo a las familias; programas de sensibilización y prevención en salud mental, así como una atención específica dirigida a los alumnos, reforzando así la intervención temprana y el acompañamiento tanto en el entorno escolar como familiar.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Regional de Bienestar Emocional, Prevención del Acoso Escolar y Promoción de la Salud Mental en Educación, puesto en marcha por la Comunidad.

Durante este curso escolar está previsto que las actuaciones se desarrollen en 15 centros de Secundaria, con una media de entre 12 y 28 sesiones por centro, en función de las necesidades detectadas.

El objetivo principal será que los alumnos adquieran estrategias de regulación emocional para mejorar la salud mental y minimizar las secuelas del estigma social.

El convenio establece como destinatarios a los alumnos diagnosticados con problemas de salud mental o que presenten síntomas que afecten de forma significativa a su bienestar personal, social o escolar, así como a aquellos con graves dificultades de adaptación a la dinámica educativa.

Las intervenciones se desarrollarán preferentemente en los locales de las asociaciones en horario extraescolar, y los alumnos participarán con la autorización de sus familias y del centro educativo.

El programa complementará los planes de trabajo individualizados de los alumnos y contará con la coordinación de los servicios de orientación educativa de los centros.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable cuatro años más.