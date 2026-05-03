La Comunidad prepara a las empresas regionales para abrir mercado en Australia tras el tratado con la UE

MURCIA 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), celebró la pasada semana un seminario web sobre Australia como destino de exportación, en el que participaron una treintena de empresas regionales interesadas en explorar nuevas oportunidades de negocio en este mercado.

La jornada sirvió como antesala de la misión comercial multisectorial que el Info organizará en agosto, en el marco del Plan de Promoción Exterior 2026, con el objetivo de facilitar contactos comerciales, testar el mercado y acompañar a las empresas murcianas en un destino de alto poder adquisitivo y creciente interés estratégico.

El encuentro contó con la intervención de Juan Millán, consultor de la red de Promoción Exterior del Info, quien abordó tanto las oportunidades derivadas del nuevo marco comercial como los aspectos prácticos que deben tener en cuenta las empresas, desde la planificación logística hasta los requisitos aduaneros.

Con la misión comercial de este verano, se dará el siguiente paso para convertir ese interés inicial en contactos, alianzas y nuevas ventas internacionales. Por su parte, las exportaciones regionales al país oceánico alcanzaron los 34,3 millones en 2025 y en los dos primeros meses de 2026 se situaron ya en 3,73 millones.

Entre los principales productos exportados figuran ingredientes y aditivos para la alimentación; hortalizas frescas y congeladas; jamón y paleta, y maquinaria y equipos para energía. En este arranque del año, 81 empresas de la Región vendieron sus productos en Australia.

En este sentido, el director del Info, Joaquín Gómez, destacó que "el Gobierno regional quiere que las empresas lleguen antes, mejor preparadas y con información útil allí donde se están abriendo nuevas ventanas de oportunidad".

"La internacionalización no consiste solo en vender fuera, sino en saber leer el momento, anticiparse y colocar el talento productivo de la Región de Murcia en los mercados que van a marcar la próxima década", añadió.

CLAVES DEL ACUERDO COMERCIAL

Durante la sesión se analizaron las principales claves del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Australia, que abre nuevas posibilidades para las empresas europeas en sectores como el agroalimentario; las energías renovables; las infraestructuras; la maquinaria; los bienes de equipo; los productos químicos y farmacéuticos; los servicios digitales y profesionales o los proyectos vinculados a la innovación.

También se incidió en el papel de Australia como mercado estable, con un marco jurídico predecible, una fuerte demanda de productos de valor añadido y una posición estratégica en el Indo-Pacífico.

El tratado prevé la eliminación de más del 99 por ciento de los aranceles sobre las exportaciones europeas, con un ahorro estimado de hasta 1.000 millones de euros anuales para el conjunto de las empresas de la UE. A largo plazo, se espera un incremento del 33 por ciento en las exportaciones europeas hacia ese país durante la próxima década, un horizonte que convierte al mercado australiano en una apuesta estratégica de primer orden para las pymes regionales.

Gómez recordó que "el acuerdo llega en un momento geopolítico decisivo, ante la incertidumbre generada por los aranceles estadounidenses y la expansión de la influencia china en la región del Indo-Pacífico", y subrayó el interés del Gobierno regional en aprovechar la necesidad de diversificar alianzas comerciales en el seno de la Unión Europea propiciando "que las empresas murcianas lleguen antes de que el mercado se sature de competidores europeos".