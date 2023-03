La Comunidad presenta en la feria de Cannes las oportunidades para desarrollar proyectos empresariales en la Región

La consejera Valle Miguélez mantiene encuentros con empresas interesadas en iniciativas y representantes de fondos de inversión



MURCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos, a través del Instituto de Fomento (INFO), presenta esta semana en Cannes (Francia) las oportunidades que la Región de Murcia ofrece para invertir y desarrollar proyectos empresariales en ella, según han informado fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

La consejera del ramo, Valle Miguélez, junto con el director del INFO, Joaquín Gómez, mantendrá este martes una serie de encuentros de trabajo con empresas interesadas en diversas iniciativas, así como con representantes de fondos de inversión.

Por otro lado, durante la feria 'Le Marché International des Professionnels de L'immobilier' (Mipim), que se celebra hasta el viernes, el INFO también presentará internacionalmente los proyectos de las Zonas de Actividades Logísticas (ZAL) de Murcia y Cartagena.

Miguélez ha destacado que "se trata de una ocasión única para mostrar en un marco internacional, con centenares de inversores y empresas presentes, las ventajas competitivas de ambas zonas de actividad logística. Además, contamos con una estrategia de captación de inversiones de gran prestigio fuera de nuestras fronteras, algo que nos hace sobresalir sobre nuestros competidores más directos en el levante español y en la cuenca mediterránea".

Mipim es la mayor feria internacional de la inversión inmobiliaria, punto de encuentro de inversores de todo el mundo, promotores, empresas y autoridades. La feria acogerá a más de 80 países participantes, más de 2.500 empresas expositoras y más de 20.000 participantes.

La Región de Murcia, a través del INFO, vuelve a estar presente con la marca 'Invest in Murcia' con un espacio propio dentro del pabellón español, con el propósito de promocionar las ventajas que ofrece la Región y dar a conocer su gran potencial para acoger grandes proyectos de inversión en los principales sectores de la economía.

De esta manera, se dará visibilidad a las oportunidades de inversión en infraestructuras turísticas, hoteleras e industriales, así como a la red de 81 parques industriales con la que cuenta la Región de Murcia.

LA REGIÓN, PREMIADA POR EL 'FINANCIAL TIMES'

Todas las oportunidades de inversión con las que cuenta la Región de Murcia permiten que el 'Financial Times' considere a la Región de Murcia una de las principales regiones europeas en términos de estrategia de captación y oportunidad de inversiones.

Así, por cuarta vez, la Región de Murcia ha sido reconocida y el INFO se sitúa como séptima agencia europea de captación de inversiones. De esta manera, la consejera de Empresa, Economía Social y Autónomos acudirá a la entrega de premios 'Regions and Cities of the Future 2023', organizada por 'fDi Intelligence', una de las publicaciones más prestigiosas sobre inversiones que pertenece al grupo empresarial 'Financial Times'.

UNIDAD DE ACELERACIÓN DE INVERSIONES

En la feria se presentará también la Unidad de Aceleración de Inversiones (UNAI), que coordina el INFO y en la que participan ayuntamientos, entidades públicas y otros organismos, con el fin de acelerar los proyectos inversores y ofrecer facilidades administrativas. Desde su creación, esta unidad ha gestionado 230 proyectos, que han supuesto la creación de 7.944 puestos de trabajo.