Comunidad reclama al Estado nuevas infraestructuras para almacenar agua y la modernización de los embalses

Un embalse soltando agua tras las lluvias - EUROPA PRESS

MURCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Ejecutivo murciano, Marcos Ortuño, ha reclamado la necesidad de que el Gobierno de la nación "planifique", ya que resulta necesario, dice, un Plan Nacional del Agua para "modernizar y mejorar presas y embalses y acometer nuevas infraestructuras hidráulicas que permitan almacenar agua en las épocas de lluvias intensas, como las que estamos teniendo en estas últimas semanas".

Ortuño, que ha sido preguntado en rueda de prensa tras dar cuenta de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, se ha referido a las obras que han pedido los regantes para reforzar los embalses de la Región y no desperdiciar agua.

Así, considera que "el recrecimiento de la presa de Camarillas es una necesidad", pero ha recordado que "es una obra que nunca se ha llevado a cabo porque políticamente siempre ha molestado a Castilla-La Mancha".

Según los propios regantes, "si se ejecutasen las infraestructuras hidráulicas necesarias se podrían almacenar hasta 160 hm3 más" y según la CHS "se han perdido 10 hm3 por los desembalses que se han hecho". Ortuño ha advertido que esta cantidad sería "el agua que necesita el municipio de Murcia para garantizar el abastecimiento durante seis meses".

"Digo esto para que nos hagamos también una idea de la cantidad de agua que se está desperdiciando, por lo que entendemos que es necesaria una planificación", ha insistido Ortuño, que ha reclamado la realización de un Plan Nacional del Agua para "modernizar los embalses y llevar a cabo nuevas infraestructuras hidráulicas".

Ha lamentado que el Gobierno nacional "no invierta, no tiene presupuestos, tenemos un gobierno en España que no gobierna, con los servicios públicos colapsados".