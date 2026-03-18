La Comunidad reclama a Interior la revisión de los protocolos de valoración del riesgo del sistema VioGén

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a petición de la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha acordado en su reunión de este jueves solicitar al Ministerio del Interior que revise los protocolos de valoración del riesgo del sistema VioGén.

En concreto, reclama "una valoración ajustada a las circunstancias de cada víctima", con el objetivo de que las medidas de seguridad aplicadas sean "eficaces", para lo que considera "necesario" establecer un modelo "más dinámico, predictivo y eficaz".

Según el Gobierno regional, "los últimos asesinatos por violencia de género evidencian fallos en el sistema de protección", por lo que el Ejecutivo autonómico ha urgido a "una actualización que adapte la respuesta del sistema al riesgo real de la víctima".

En este sentido, señala que un nivel de riesgo bajo "no puede significar una vigilancia mínima cuando haya antecedentes de violencia psicológica o control digital por parte del agresor".

El Gobierno regional respalda también la inclusión de la violencia digital como un indicador de riesgo alto, y que la valoración del riesgo no dependa sólo de la denuncia policial.

Propone, además, que los historiales de salud mental y adicciones, así como una situación de embarazo de la víctima, puedan actuar como multiplicador automático de la gravedad del riesgo, y, con el objetivo de garantizar la protección de las víctimas, el Ejecutivo ha exigido al Ministerio de Igualdad que actúe para mejorar las denominadas 'pulseras antimaltrato', con la finalidad de que se eliminen las zonas de sombra.

En definitiva, "que se actualicen los dispositivos para evitar fallos de cobertura que generan ansiedad en las víctimas", ha indicado la Comunidad.

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha reclamado la incorporación de alertas predictivas, esto es, que se aplique la inteligencia artificial para detectar patrones de acercamiento antes de que se pueda producir un quebrantamiento de la orden de alejamiento.