La Comunidad reclama al Ministerio financiación extraordinaria por la llegada de menores migrantes no acompañados

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MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha reclamado al Ministerio de Juventud e Infancia una financiación extraordinaria para la atención de menores migrantes no acompañados al considerar que la Región de Murcia "es la única comunidad que, estando por encima de su capacidad, no recibe ni un euro de financiación extraordinaria", ha señalado la directora general de Familias, Infancia y Conciliación, María Luisa Lozano.

La petición ha sido trasladada por Lozano durante la reunión ordinaria de la Comisión Sectorial de Infancia que se ha mantenido este miércoles, según ha informado la Comunidad.

La directora general ha indicado que el Ejecutivo central destinará 15,5 millones de euros a Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, mientras que el resto de comunidades autónomas, entre ellas la Región de Murcia, se repartirán 19,5 millones de euros.

En este sentido, ha considerado que esa cuantía es "insuficiente" y ha afirmado que obliga al Gobierno regional a realizar "un importante esfuerzo presupuestario" para atender a los menores que se encuentran bajo el sistema de protección.

Asimismo, Lozano ha reclamado que la Región de Murcia sea considerada "puerta de entrada de la vía mediterránea" y reciba "el mismo trato" que Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares.

La responsable autonómica ha argumentado que la Comunidad presenta una "singularidad" por ser, según ha indicado, "triple puerta de entrada" de menores migrantes no acompañados, en referencia a las llegadas por el Hospital Naval, por embarcaciones a la costa y mediante traslados aéreos desde otras comunidades autónomas, circunstancias que, a su juicio, "tensionan" los recursos del sistema de protección.