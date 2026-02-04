Comunidad reclama a Puente una "revisión urgente" de infraestructuras de tren que conectan la Región con resto del país

El consejero de Fomento de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, durante el encuentro con el presidente de la asociación Consumur, Roberto Barceló - CARM

MURCIA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha remitido una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la que reclama una "revisión urgente" de las infraestructuras ferroviarias que conectan la Región de Murcia con el resto del territorio nacional, a raíz de la tragedia registrada en la provincia de Córdoba y de los incidentes que se están produciendo en la red en los últimos meses.

Así lo ha manifestado el consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, durante un encuentro con el presidente de la asociación Consumur, Roberto Barceló, para reivindicar conjuntamente la electrificación y recuperación de la línea Cartagena-Albacete y su conexión con Madrid, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en un comunicado.

García Montoro ha subrayado que "los recientes accidentes y los continuos problemas de fiabilidad ponen de manifiesto la necesidad de reforzar el mantenimiento, la inversión y la planificación en esta red estratégica para la movilidad de pasajeros y mercancías".

Así, plantea en la misiva dirigida al ministro "que el restablecimiento pleno de la normalidad en el servicio debe ir acompañado de garantías claras sobre las condiciones de seguridad de toda la red" y, por ello, solicita una evaluación técnica completa de las líneas ferroviarias que discurren por la Región y pone el foco en el trazado de alta velocidad, al coincidir con actuaciones ejecutadas por Adif que forman parte de investigaciones judiciales y policiales en curso.

En este sentido, el responsable regional detalla que "es necesario reforzar los controles y la supervisión para asegurar que la ejecución de las obras y los materiales empleados cumplen todos los estándares exigibles". Y también recuerda que esta información "ya ha sido requerida formalmente a Adif en varias ocasiones sin que se haya obtenido respuesta" y recalca que "la prioridad debe ser proteger la seguridad tanto de los viajeros como de los profesionales ferroviarios".

En cuanto a la reunión con Consumur sobre la histórica línea férrea de Cartagena-Chinchilla, una infraestructura recogida en el Pacto por las Infraestructuras de la Región de Murcia, suscrito por más de 40 entidades sociales y económicas, García Montoro ha subrayado que "el Gobierno regional exige la reapertura de esta línea y el restablecimiento de los servicios inactivos desde 2022, a la vez que defiende la modernización y adaptación de esta línea como una actuación clave para la vertebración territorial, el desarrollo logístico e industrial y la movilidad sostenible del interior y el noroeste de la Región".

En este sentido, el consejero ha calificado de "insuficiente y con falta de coherencia" la respuesta trasladada recientemente por ADIF al manifiesto remitido junto a Consumur, en la que se sitúa la electrificación de la línea en el horizonte de 2040 y donde se descarta la celebración de una reunión para tratar este asunto.

"Esta posición contradice los compromisos anunciados públicamente en septiembre de 2024 por el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, quien afirmó que el Ministerio trabajaba con la Unión Europea para adelantar la electrificación de la línea Cartagena-Chinchilla a partir de 2026, al tratarse de una inversión asumible y de alto rendimiento", ha explicado García Montoro.

Asimismo, ha insistido en que "la falta de coherencia entre los anuncios públicos y las respuestas oficiales genera incertidumbre y refuerza la necesidad de un encuentro técnico y político que permita aclarar plazos, compromisos reales y la planificación de esta infraestructura dentro del Corredor Mediterráneo y de la Red Transeuropea de Transportes".

Por otro lado, desde Consumur han informado al consejero de que, dentro de las reivindicaciones previstas por este asunto, el próximo 17 de febrero se celebrará en Murcia una manifestación de la Comisión en defensa del corredor ferroviario Cartagena-Albacete.