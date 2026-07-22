La Comunidad recupera el Balneario Viudes como símbolo de Santiago de la Ribera y atractivo turístico del Mar Menor

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, junto al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, durante la inauguración del nuevo balneario - CARM

La actuación, financiada con fondos Next Generation EU, refuerza el uso turístico, patrimonial y educativo de este enclave emblemático

SAN JAVIER (MURCIA), 22 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma ha culminado la recuperación del Balneario Viudes, uno de los elementos más representativos del patrimonio marítimo de Santiago de la Ribera, con el objetivo de devolver a este emblemático enclave su atractivo turístico y contribuir a la puesta en valor de esta parte del Mar Menor.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha visitado las instalaciones junto al alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, tras la finalización de las obras, ejecutadas con financiación del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), a través de los fondos europeos Next Generation EU.

Conesa ha destacado que "supone recuperar una parte de la identidad de Santiago de la Ribera y seguir avanzando en un modelo turístico basado en la conservación del patrimonio, la sostenibilidad y la diversificación de la oferta más allá del sol y playa, siendo capaz de generar actividad durante todo el año".

La actuación ha supuesto la reconstrucción de la pasarela de acceso al balneario, que desapareció como consecuencia de la DANA de 2019, devolviendo a este espacio su funcionalidad y garantizando su conservación mediante soluciones constructivas respetuosas con el entorno natural.

El proyecto ha contribuido además a mejorar la seguridad y la accesibilidad del conjunto. Asimismo, el Ayuntamiento prevé destinar este espacio a actividades de educación ambiental, convirtiéndolo en un aula abierta para la divulgación y conservación del Mar Menor.

UNA ACTUACIÓN RESPETUOSA CON EL ENTORNO

La actuación, diseñada con criterios de mínimo impacto ambiental, ha supuesto una inversión de 169.678 euros, incluyendo la redacción del proyecto, la ejecución de las obras, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud.

Las obras han permitido reconstruir la pasarela de acceso manteniendo el sistema tradicional de pilotes de madera. También se ha instalado una nueva estructura y tarima de madera adaptadas al ambiente marino, una pérgola sobre la plataforma y bancos para mejorar la estancia de los visitantes.

La intervención ha reutilizado siempre que ha sido posible la cimentación existente, respetando la dinámica litoral, sin generar afecciones significativas sobre la playa, los hábitats protegidos ni las especies de interés comunitario.

Al encontrarse el balneario dentro de espacios protegidos del Mar Menor integrados en la Red Natura 2000, durante la ejecución de las obras se aplicaron medidas específicas de protección ambiental.

UNOS 3,15 MILLONES PARA TRANSFORMAR EL TURISMO DE SAN JAVIER

La recuperación del Balneario Viudes es una de las 25 actuaciones que forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'San Javier, mirando al Mar', dotado con 3,15 millones de euros de fondos europeos Next Generation EU.

Entre las principales acciones de este plan destacan la creación de una red de senderos peatonales y cicloturistas, el embellecimiento de calles urbanas, la mejora de la eficiencia energética del alumbrado público, la ejecución de nuevos itinerarios peatonales, el acondicionamiento de playas y diversas intervenciones para reducir el efecto isla de calor en La Manga.

Conesa ha recordado que este proyecto se integra en la estrategia global de impulso turístico del Mar Menor desarrollada por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, que moviliza más de 16 millones de euros para mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la calidad de este litoral.

Esta inversión incluye los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino de Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares, la Actuación de Cohesión entre Destinos de Turismo Azul y el Plan de Revitalización y Sostenibilidad de los Alojamientos Turísticos.

También se engloban aquí iniciativas de promoción y comercialización, como el lanzamiento del nuevo motor de reservas de la Comunidad para actividades incluidas en su guía de turismo azul, el Bono Turístico de la Región de Murcia, el apoyo a grandes eventos y festivales y otras acciones para posicionar el Mar Menor como referente nacional.

En conjunto, el Mar Menor y La Manga concentran más de 6.400 alojamientos turísticos reglados y superan las 50.000 plazas, lo que representa aproximadamente la mitad de la capacidad alojativa de toda la Región de Murcia, consolidándose como el principal destino turístico regional.