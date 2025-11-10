La Comunidad sacará este miércoles a consulta pública el proyecto de ley de Vivienda Asequible

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico sacará este miércoles a consulta pública el proyecto de ley de Vivienda Asequible. "Ni la Región ni el Gobierno regional se van a parar ante el bloqueo político de Vox y del Partido Socialista", ha aseverado.

En declaraciones a COPE Murcia, recogidas por Europa Press, el máximo dirigente regional ha insistido en que "no se va a quedar parado" ante el "bloqueo" de la oposición a la ley de Vivienda Asequible que aprobó el Consejo de Gobierno y que fue rechazada posteriormente en la Asamblea Regional por la oposición.

López Miras ha señalado que la norma promovida por el Ejecutivo regional, que permitiría construir 25.000 viviendas, "está muy dialogada y muy consensuada con la sociedad" y ha remarcado en que "es una ley buena, es pionera, es vanguardista, no hay otra igual ni tan moderna a nivel nacional".

El presidente de la Comunidad también ha destacado que la ley "desbloquea muchísimas edificaciones que están a medio hacer", incorpora primas de edificabilidad y reduce "a la mitad" los trámites para poner en marcha la construcción de viviendas y promociones.

Ha lamentado que PSOE y Vox "hayan tumbado una ley de vivienda del Gobierno de la Región de Murcia que podría gustarles más o menos, pero que iba a poner en marcha 25.000 viviendas para los jóvenes" y ha sostenido que "lo lógico y lo normal" ahora es que ambos partidos "se abran a poder negociarla y dialogarla en el trámite parlamentario".

En este sentido, ha señalado que el acceso a la vivienda se ha convertido en un problema "sobre todo para los jóvenes". "Llevamos toda una generación diciéndole que si trabajan, que si se esfuerzan, que si estudian van a poder independizarse, cumplir sus sueños, y que van a poder tener su propia casa, y ahora ya no es que puedan comprarse un piso es que lo más que pueden es alquilar compartiendo casas con más gente", ha lamentado.

Además, ha criticado que "en siete años de gobierno de Pedro Sánchez el problema de la vivienda ha pasado de estar el número 16 al número 1".

El presidente murciano ha insistido en que tiene "todas las esperanzas" en que la ley salga adelante, ya que es "está muy dialogada y muy consensuada con la sociedad" y ha recalcado que el Gobierno regional "ha hecho su trabajo" para aprobar una norma "buena, pionera y vanguardista".