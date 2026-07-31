La Comunidad sella un acuerdo para transformar el CEIS con más personal e inversiones

El consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, junto con representantes de los sindicatos que han firmado el preacuerdo (CSIF, UGT, SIME y CCOO); la secretaria general de la Consejería, María Caballero - CARM

LORCA (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

El preacuerdo marco del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) para el periodo 2026-2028 contempla un plan de inversiones de aproximadamente seis millones de euros anuales y la incorporación de 90 nuevas plazas en tres años, según ha informado este viernes el consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño.

El acuerdo, rubricado el pasado 24 de julio por los sindicatos CSIF, UGT, SIME y CCOO junto a la Administración regional, incorpora medidas relacionadas con la planificación estratégica, la organización interna, el empleo, la carrera profesional, la innovación, la inversión y la modernización operativa del servicio.

Ortuño, que ha visitado este viernes el parque de Bomberos de Lorca y ha mantenido un encuentro con efectivos y representantes sindicales, ha asegurado que el documento supone "un acuerdo para transformar el servicio público con el objetivo de reforzarlo y, al mismo tiempo, mejorar la protección de los ciudadanos".

El consejero ha destacado que el consenso alcanzado es el resultado de más de quince meses de negociación, durante los que se han celebrado cerca de veinte mesas de negociación, además de reuniones técnicas y trabajos de carácter jurídico, económico y organizativo.

"La nueva etapa que inicia el Consorcio no nace únicamente para mejorar las condiciones de trabajo", ha afirmado Ortuño, quien ha añadido que busca "impulsar un modelo de servicio preparado para responder a las necesidades de los próximos años".

A su juicio, se trata de "un buen acuerdo para el personal del Consorcio; es un buen acuerdo para los servicios de emergencias, y es un buen acuerdo para los murcianos", ya que "un CEIS mejor organizado, con más medios, más planificación y profesionales mejor preparados significa una mayor capacidad para proteger a las personas y al patrimonio de la Región de Murcia".

El titular de Emergencias ha destacado que la previsión de incorporar 90 efectivos en tres años, junto con el plan de inversiones y las actuaciones en formación, constituye "un paso decisivo para seguir mejorando y modernizando los servicios de emergencias en la Región".

Asimismo, ha recordado que actualmente se encuentran en la fase final del proceso selectivo 37 nuevos efectivos y que la Comunidad prevé aprobar próximamente una nueva oferta pública de empleo para incorporar otros 49 profesionales.

En materia de medios materiales, ha indicado que este año se han incorporado seis vehículos y que otros seis se sumarán en los próximos meses. Además, ha señalado que durante 2026 se han licitado actuaciones por valor de dos millones de euros y que se encuentran avanzados los trámites para ejecutar obras en distintos parques de bomberos.

"Evidentemente, hay que seguir dando pasos para mejorar esos servicios de emergencia, pero estamos demostrando con hechos que estamos trabajando y tomando decisiones en ese sentido, a las que se suma ahora este preacuerdo histórico", ha concluido Ortuño.