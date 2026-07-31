Moreno (PSRM): "El preacurdo es papel mojado, una simple declaración de intenciones" - PSRM-PSOE

MURCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del PSOE Fernando Moreno ha afirmado este viernes que el preacuerdo alcanzado entre el Gobierno regional y los sindicatos sobre el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) es "papel mojado" y ha acusado al Ejecutivo de Fernando López Miras de haber montado "un paripé" para "desviar la atención y librarse de la presión social" en torno a la situación del servicio.

En un cmounidado, Moreno ha sostenido que el documento firmado constituye "una simple declaración de intenciones" que, a su juicio, carece de respaldo jurídico, por lo que ha mostrado sus dudas de que el Gobierno regional vaya a cumplir sus compromisos "como ha hecho durante los últimos 15 años", según ha informado el PSRM-PSOE.

El parlamentario socialista ha recordado que, según ha señalado, en 2022 el Ejecutivo autonómico se comprometió a crear 120 plazas de bombero en un plazo de tres años, un compromiso que, según ha denunciado, no se ha materializado.

Asimismo, ha asegurado que el preacuerdo no contempla actuaciones en la flota de vehículos ni en los medios materiales del Consorcio y ha criticado que, según el PSOE, el documento se haya elaborado sin contar con los mandos del CEIS.

Moreno ha afirmado que la situación del servicio responde a "años de abandono" por parte del Gobierno regional y ha señalado que los bomberos vienen denunciando desde hace tiempo "la falta de efectivos y de recursos".

En este sentido, ha advertido de que, según ha indicado, los propios mandos del Consorcio han trasladado que "no pueden garantizar la seguridad de la ciudadanía" y ha asegurado que, en plena campaña de incendios y en un periodo de elevada movilidad por carretera.

Por último, el PSOE ha reclamado la creación de una bolsa de trabajo en el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento para incorporar como interinos a los aspirantes que superaron el último proceso selectivo pero no obtuvieron plaza.