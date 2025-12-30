La Comunidad trabajará con Agroseguro para agilizar las indemnizaciones a los agricultores afectados por las lluvias

La consejera Sara Rubira visita una finca de cítricos de Abanilla con daños en frutos por el granizo - CARM

ABANILLA (MURCIA,) 30 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional trabajará de forma coordinada con Agroseguro para agilizar los trámites del seguro agrario con el fin de que los agricultores asegurados puedan cobrar las indemnizaciones "lo antes posible", tras los daños provocados por las lluvias y el granizo en los últimos días en diferentes municipios de la Región.

Así lo ha señalado este martes la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, durante su visita a cultivos del municipio de Abanilla, donde ha estado acompañada por el alcalde de la localidad, José Antonio Blasco, y agricultores de la zona. Esta visita se enmarca en el seguimiento que realiza el Ejecutivo regional para evaluar el impacto del temporal en las zonas agrícolas.

Rubira ha explicado que, aunque en algunos municipios las lluvias han sido beneficiosas, en otros se han producido daños por pedrisco, inundaciones y arrastres de barro, especialmente en el Alto Guadalentín, donde se han visto afectadas superficies de cítricos, lechuga, brócoli y alcachofa, así como en zonas de la huerta de Murcia, Cartagena, Mar Menor y Vega Media, donde existen parcelas anegadas que deberán ser evaluadas en los próximos días.

"En la zona de Murcia se aprecia una gran cantidad de parcelas anegadas, por lo que será necesario realizar un seguimiento en los próximos días para evaluar posibles pérdidas en cultivos hortícolas y de limón. Los daños ocasionados por el pedrisco son mínimos y afectan principalmente a algunas parcelas de espinaca en las áreas de Beniel y Santomera", ha dicho la consejera.

Asimismo, Rubira ha apuntado que "en Abanilla cayó mucha agua y posteriormente algo de granizo pequeño mezclado con abundante lluvia, lo que ha evitado daños significativos. No obstante, hay unas cinco hectáreas de olivar que permanecen encharcadas y en las que no se podrá acceder para la recolección durante un tiempo".

La consejera ha destacado que "desde el primer momento estamos en contacto con Agroseguro para facilitar las peritaciones y acelerar todos los procedimientos, con el objetivo de que los agricultores que tienen seguro puedan cobrar cuanto antes y recuperar la normalidad en sus explotaciones".

Durante los próximos días, los técnicos de las Oficinas Comarcales Agrarias continuarán visitando las parcelas afectadas para realizar una valoración más precisa de los daños que, en algunos cultivos, como los cítricos, deberá completarse tras el paso de varios días para comprobar la evolución del fruto.

Rubira ha recordado que este tipo de episodios meteorológicos extremos se repiten cada vez con mayor frecuencia y ha destacado la importancia de contar con herramientas que permitan reducir el impacto económico en el sector agrícola.

La consejera ha hecho un llamamiento a los agricultores para que aseguren sus cultivos. "Es imprescindible que los agricultores cuenten con un seguro agrario que les permita afrontar económicamente situaciones como las que estamos viviendo estos días", ha señalado.

"El Gobierno regional sigue reforzando su apoyo al seguro agrario y ha incrementado su aportación económica hasta los 7,2 millones de euros en 2025, con el objetivo de abaratar las pólizas y mejorar las coberturas", ha apuntado Rubira.

Asimismo, la consejera ha indicado que se trabaja de forma continua para adaptar las líneas del seguro a la realidad agrícola de la Región de Murcia, incentivando su contratación en un mayor número de cultivos y consolidándolo como una herramienta clave para la protección de agricultores y ganaderos.