Los conciertos de Tito Ramírez, Niña Polaca y Pica Pica aterrizan este fin de semana en El Batel

El auditorio cartagenero ofrece dos nuevos directos del ciclo de las Xtraordinary Nights y un espectáculo infantil

CARTAGENA (MURCIA), 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El auditorio El Batel de Cartagena acoge este fin de semana tres actuaciones en el marco de su programación de verano. Así, Tito Ramírez se subirá al escenario de la Terraza de la Muralla este viernes, mientras que el sábado será el turno de Niña Polaca y el grupo infantil Pica Pica, según han informado fuentes del espacio cultural en un comunicado.

Tito Ramírez se dio conocer con su disco 'The Kink of Mambo' (2019), que supuso un éxito dentro de la escena underground Soul y R&B internacional. Tras un tiempo sin publicar nada, exceptuando su colaboración con Manny Bowsmound en la canción 'El Golpe', vuelve con dos nuevas canciones: 'Culpable (Guilty was the Bugaloop)' y 'Diablo'. Estos temas y los de otros trabajos podrán escucharse este viernes, a las 21.00 horas.

El segundo concierto del ciclo de las Xtraordinary Nights será el de Niña Polaca. La formación musical ofrecerá este sábado, a las 21.00 horas, un directo con canciones pop que recuerdan a los años 80. La banda madrileña-alicantina aparece sobre los escenarios con un sonido fuerte y único.

Por su parte, 'Los veranos de El Batel' ofrecen este sábado, a las 19.00 horas, en la sala Isidoro Máiquez, 'Pica Pica en concierto'. Se trata de una función para divertirse en familia que con un show interactivo con canciones más bailables como 'El baile de la fruta', 'La Taza', 'Viajar en tren' y 'Mi pelota ya no bota'.

Las entradas están ya a la venta en las taquillas del auditorio, abiertas de lunes a sábado, de 10.00 a 15.00 horas, y en la página web 'auditorioelbatel.es'.