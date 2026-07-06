Concluidos los trabajos de conservación preventiva de las torres albarranas del camino del Castillejo

Trabajos de conservación preventiva de las torres albarranas del Camino del Castillejo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha finalizado las actuaciones de conservación preventiva de las torres albarranas situadas en el camino del Castillejo de Monteagudo, y que fueron halladas tras las últimas excavaciones, con el objetivo de proteger y preservar estas estructuras defensivas vinculadas al sistema palatino del Palacio Ibn Mardanís.

El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, ha visitado la finalización de los trabajos, enmarcados en el proyecto municipal Las Fortalezas del Rey Lobo, que han servido para asegurar la conservación y estabilidad de ambas torres, evitando su deterioro y permitiendo que sigan siendo estudiadas para poder ser visitadas en el futuro, según han informado desde el Consistorio.

"Estas torres albarranas forman parte de un sistema defensivo de enorme relevancia para comprender la dimensión de la ciudad palatina vinculada al Palacio Ibn Mardanís, y su preservación es fundamental para seguir avanzando en su estudio y futura apertura al público", ha señalado el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández.

En concreto se han ejecutado actuaciones de limpieza, consolidación física y química, reintegración preventiva y protección de los suelos arqueológicos, todas ellas bajo criterios de mínima intervención, reversibilidad y respeto absoluto al original. Asimismo, se han empleado materiales tradicionales de cal y áridos naturales, siguiendo los estándares internacionales de conservación del patrimonio.

Los trabajos han consistido en la limpieza de las superficies, mediante la eliminación de suciedad, restos de vegetación y tierra acumulada con métodos suaves y en seco, sin afectar a los materiales originales. Asimismo, se han retirado los morteros antiguos degradados o pulverizados y se han recolocado las piedras sueltas o con riesgo de desprendimiento.

También se ha llevado a cabo la consolidación química de los muros y morteros mediante la aplicación de productos a base de cal, como agua de cal, respetando el aspecto original de los materiales y evitando el uso de productos que alteren su color o textura.

En cuanto a la reparación estructural, se han rellenado las zonas erosionadas o debilitadas, especialmente en esquinas y grandes huecos, con materiales compatibles y reversibles. Además, se ha aplicado un ligero patinado sobre las zonas restauradas para igualar su tonalidad con el resto del muro, tras realizar las correspondientes pruebas de color.

Por último, se ha protegido el suelo arqueológico mediante la colocación de una lámina transpirable e impermeable, una capa de geotextil y aproximadamente 15 centímetros de tierra sobre las zonas excavadas, con el fin de preservarlas de la humedad y la erosión.

CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

Las últimas excavaciones han permitido hallar estas torres albarranas situadas en el acceso al Castillejo, revelando un sistema defensivo y confirmando que el Castillejo era el núcleo de una gran ciudad palatina.

La torre superior, de 33 metros cuadrados, ha sido completamente documentada, revelando muros de tapial de un metro de grosor, dos accesos y, por primera vez, un muro interior que divide el espacio en dos estancias con suelos de tierra apisonada y mortero de cal. Además, se ha consolidado un enlucido original de yeso en uno de sus vanos. La torre inferior, desconocida hasta la fecha, forma parte del mismo sistema defensivo.

Ambas torres están perfectamente alineadas entre sí y con la torre-mirador del Recinto Superior del Castillejo. Esta alineación sugiere que el camino actual de subida podría ser el acceso original islámico, "prácticamente fosilizado", tal y como ha determinado el informe realizado tras los trabajos de excavación, en donde se reconsidera la hipótesis del historiador González Simancas sobre la existencia de un gran puente levadizo que conectara estas estructuras.

Las obras han sido dirigidas por un restaurador especializado, bajo la supervisión del Centro Municipal de Arqueología y con la aprobación de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.