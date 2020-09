Conesa (PSOE) defiende que los 1.500 profesores tengan jornada completa y hasta final del curso

MURCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM-PSOE y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, ha señalado que en el anuncio del Gobierno regional sobre la contratación de 1.500 profesores hay que leer "la letra pequeña", y ha exigido que la jornada de estos docentes sea completa y hasta final del curso, informaron fuentes del partido en un comunicado.

"El Ejecutivo regional tiene que garantizar la asistencia a clase de todo el alumnado cinco días a la semana, por lo que debe abandonar su plan y anular las aulas de conciliación que no garantizaban la seguridad, y no seguían la estrategia de grupos burbuja marcada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional", ha remarcado el dirigente socialista.

En este sentido, Conesa ha indicado que "la contratación de los 1.500 profesores exigidos por el PSRM era a jornada completa y hasta final de curso, y no a medias, incluso por horas y hasta diciembre", con lo que el anuncio de este viernes "no es más que una cortina de humo que no asegura la bajada de ratios".

Además, ha insistido en que "es necesario garantizar que ningún estudiante va a quedar fuera del sistema educativo, y reforzar la atención primaria para una asistencia adecuada y segura ante la pandemia".

El ofrecimiento realizado por Diego Conesa el pasado miércoles al presidente, Fernando López Miras, "sigue en pie", por lo que ha emplazado el socialista ha vuelto a emplazar al Gobierno regional a que continúe poniendo en marcha las medidas propuestas restantes, esto es, "1.500 profesores a jornada completa hasta final de curso, rectificación de las aulas de conciliación, bajada de ratios y refuerzo sanitario, de cara a poder salir unidos de esta difícil situación".

"En la mano de López Miras está el que la Región salga antes y más reforzada de esta crisis, espero que su estrategia partidista no le ciegue el juicio y piense en el millón y medio de habitantes de esta Región que requieren de una respuesta clara y concisa de sus gobernantes. Tiene 48 horas para anunciar el resto de medidas", ha concluido Conesa.