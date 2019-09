Conesa: "La situación de Cartagena es un revés, pero saldremos de cara a 2023"

Publicado 21/08/2019 10:58:17 CET

El secretario general del PSRM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, considera que la situación de Cartagena, donde el PSOE se ha quedado sin representación en el Ayuntamiento tras la expulsión de los seis concejales que pactaron con el PP y Ciudadanos un acuerdo de gobierno el pasado 15 de junio, "es un revés, pero saldremos de cara a 2023".

Ese día, PP, PSOE y Ciudadanos acordaron elegir alcaldesa de Cartagena a la candidata socialista, Ana Belén Castejón, quien se turnaría el bastón de mando con la 'popular' Noelia Arroyo.

En una entrevista a la agencia Europa Press, Conesa reconoce que la situación es "complicada", porque "nos quedamos sin grupo municipal y hay que arrancar de cero" pero "ya nos marcamos el objetivo de recomponer el partido de cara a 2023".

"Seguiremos velando por el interés de los vecinos, exigiendo al Gobierno regional competencias que tanto necesita Cartagena en materia de empleo, educación, carreteras, infraestructuras o Mar Menor" pero también velando porque se cumplan las promesas realizadas en su etapa como delegado del Gobierno.

El líder de los socialistas murcianos reconoce que serán cuatro años "diferentes" y "difíciles" "pero hay muchos compañeros en Cartagena y entre todos conseguiremos sacar adelante el proyecto".

Tras lo que confiesa que ayer, cuando se dio a conocer la decisión de la Ejecutiva federal, "fue un día triste", aunque considera que es algo que habían asumido los seis concejales desde que tomaron la decisión de pactar con PP y Ciudadanos.

Conesa que, hasta ayer por la tarde, no había hablado personalmente con Ana Belén Castejón ni con el resto de concejales tras notificarse sus expulsiones del PSOE, mantiene que no tiene problemas con nadie y confía en no tenerlos con "ex compañeros del partido".