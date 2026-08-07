El Congreso de Epidemiología de España y Portugal se celebrará en Cartagena en junio de 2027

Reunión preparatoria del congreso ibérico de Epidemiología. - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Cartagena acogerá del 23 al 25 de junio de 2027 el cuadragésimo primero Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología y el vigésimo séptimo Congreso de la Sociedad Portuguesa de Epidemiología, una cita que reunirá a cerca de un millar de profesionales, investigadores y responsables del ámbito de la epidemiología y la salud pública de ambos países, según ha informado la Comunidad.

La sede de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) albergará este encuentro, que se celebrará bajo el lema 'Epidemiología y evidencia: faros para una salud global sin fronteras' y que abordará el papel de la evidencia científica para afrontar los principales desafíos actuales en salud pública.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, mantuvo una reunión con responsables del Servicio de Epidemiología de la Comunidad que participan en la organización del congreso.

El programa científico incluirá cuestiones como los determinantes sociales de la salud, las desigualdades y la equidad, la promoción de la salud, las enfermedades crónicas, cardiovasculares y metabólicas, el cáncer y los programas de cribado, la salud mental, el envejecimiento, la vigilancia epidemiológica, los brotes, las enfermedades transmisibles y la vacunación.

Asimismo, el encuentro dedicará un espacio a la salud ambiental, el cambio climático, el enfoque One Health, la salud laboral, la evaluación de los servicios sanitarios, la metodología epidemiológica, la e-Salud y la inteligencia artificial aplicada a la salud pública.

En relación con esta última, el congreso analizará tanto su potencial para la vigilancia epidemiológica, el análisis de datos, la predicción y la toma de decisiones como los retos asociados a la calidad de la información, los sesgos, la transparencia, la privacidad, las implicaciones legales y la equidad.

La Comunidad ha recordado que la última vez que acogió el congreso de la Sociedad Española de Epidemiología fue en 2001, cuando se celebró en Murcia, por lo que esta edición supondrá el regreso del encuentro a la Región más de dos décadas después.