El Congreso Internacional México Alimentario reconoce "la labor periodística internacional" del murciano Francisco Seva

MURCIA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Agroalimentario de Jalisco, organizador del Congreso Internacional México Alimentario, ha concedido el Premio 'Who is Who' en la categoría 'Periodismo Internacional' al periodista agroalimentario radicado en la Región de Murcia Francisco Seva Rivadulla, según han informado fuentes de la organización de este congreso.

Los Premios 'Who is Who' reconocen y distinguen la labor de profesionales y empresas por impulsar, promocionar y difundir al sector agroalimentario de México. Francisco Seva Rivadulla es el primer periodista español y europeo al que han reconocido en estos prestigiosos galardones.

Según ha explicado Seva Rivadulla, "es un gran honor y una enorme satisfacción recibir este reconocimiento a mi labor periodística internacional en el sector agroalimentario de México, un país con un enorme potencial agroindustrial, y con cultivos agroalimentarios con una gran expansión en todo el mundo".

Además, ha comentado que "ha sido un gran orgullo participar como ponente en este prestigioso Congreso, en formato digital, que es una plataforma excelente para conocer mucho más las características, retos y desafíos que tiene el sector agrícola mexicano y sus productores agrarios. Sin duda, el Congreso México Alimentario es un excelente foro para conocer mejor a la agroindustria de México en todas sus dimensiones, tanto en la productiva como también en la comercializadora".

Finalmente, el periodista murciano ha apuntado que "les agradezco este galardón y seguiré trabajando en la difusión y el conocimiento de los productos agroalimentario de México y de toda Latinoamérica".