La consejera de Política Social defiende una inmigración "ordenada, regular y con dignidad"

Archivo - La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, en el Pleno de la Asamblea Regional (Archivo) - COMUNIDAD - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

La consejera de Política Social, Familia e Igualdad, Conchita Ruiz, ha defendido este jueves en la Asamblea Regional un modelo de inmigración "ordenada, segura, regular y con dignidad".

Para Ruiz, el problema está cuando esta "no se gestiona y se deja a las personas a merced de mafias, de explotación sexual, laborar o de la exclusión social". Al hilo, ha apuntado que la migración se debe de gestionar "con responsabilidad y vinculada al empleo, porque solo así es humana, es justa y es eficaz".

Así ha respondido a una interpelación en el Pleno de Asamblea Regional a la portavoz del grupo Mixto, María Marín, que ha preguntado por el rechazo de la Consejería al proceso de regularización. La parlamentaria se ha referido a las tres regularizaciones realizadas bajo del Gobierno 'popular' de José María Aznar y se ha preguntado si después "vino el caos".

La consejera, a la que Marín ha acusado de no importarle "un pimiento que los inmigrantes hagan cola en ningún sitio", ha reclamado que a las personas inmigrantes se las trate "como personas, con dignidad, y no haciendo colas, pasando las noches en la calle, sin que nadie se haya preocupado de dar una mínima instrucción a los servicios sociales de los ayuntamientos".

Por último, Ruiz ha asegurado que el proceso de regularización tiene un plazo "corto de tiempo" para llevarse a cabo y que este se ha realizado "sin diálogo real con las comunidades".

Durante la sesión plenaria, Marín le ha preguntado a la consejera sobre si en la asignación de ayudas sociales se va a tener en cuenta el criterio de "supuesta prioridad nacional". Ruiz, que ha afirmado que no iba a hablar "de supuestos, ni de hipótesis", ha asegurado que el Gobierno regional defiende que "la vinculación histórica con el territorio y el arraigo real tengan peso a la hora de establecer ayudas estructurales a quienes lo necesitan".