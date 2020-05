La Consejería reforzará Atención Primaria con un médico y un enfermero más en cada centro de salud

Salud no detecta un incremento de positivos de niños en la Región tras su desconfinamiento

MURCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud tiene previsto incorporar en las próximas semanas, "como mínimo", un médico y un enfermero más "prácticamente" en todos los centros de salud para mantener el sistema de triaje, según ha hecho saber el consejero del ramo, Manuel Villegas, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Villegas ha confirmado que la reunión del Consejo de Gobierno se ha abordado el riesgo existente en la Región si no se mantiene una actitud "corresponsable". Así, ha lamentado que el inicio de la fase 1 dejó imágenes "que preocupan a todos", por lo que ha advertido que la sociedad "no está protegida" y "hay alto riesgo de rebrotes".

Ha señalado que el estudio de seroprevalencia del Ministerio de Salud arroja que solo un 1,4% de la población de la Región habría pasado la enfermedad, uno de los porcentajes más bajos de España. Con todo, ha señalado que las tasas más elevadas de España se sitúan en torno al 14%, mientras que los epidemiólogos indican que, para conseguir la inmunidad de rebaño hace falta entre el 55 y 65% de la población contagiada.

Villegas ha confirmado que, efectivamente, el estudio de seroprevalencia confirma que la Región es más vulnerable que otras comunidades porque ha tenido menos causística, tal y como preveía la Consejería. Por eso, ha hecho un llamamiento a la prudencia "a pesar de que estamos en fase 1" y los técnicos de la Comunidad están estudiando el paso a la fase 2 "en un momento determinado".

Ha instado a mantener las medidas de seguridad, en cuanto a la higiene de manos y distancia social. Incluso, cree que está "muy recomendado ya" el uso de mascarillas por la calle, debido a la imagen de "solidaridad" que se muestra con las personas con las que se cruzan los viandantes y por el mensaje que lanza de que "esto todavía no ha pasado". A este respecto, ha recordado que su uso obligatorio está siendo estudiado por el Ministerio.

En base al estudio del ministerio, ha destacado que otras comunidades tampoco tienen un porcentaje de personas inmunes que les haga estar "relativamente tranquila". Y es que las comunidades con una mayor incidencia presentan un 14% de población afectada, y "tendrían que multiplicar esa cifra por 5 para estar relativamente tranquilos". Por eso, cree que no es el momento "para estar alegre porque han pasado muchos la infección ni porque son pocos".

En cuanto a los 20.000 casos positivos que el estudio arroja en la Región, Villegas cree que "hay un porcentaje importante de personas que han pasado la enfermedad de forma asintomática" y que los científicos estima en un 20% del total; asimismo, cree que hay un porcentaje de personas cuyos síntomas "han sido tan poco importantes como para no haber dado la alarma y no haber ido a un centro de salud, por lo que no estarían contabilizados".

Por otro lado, Villegas explica que hay alrededor de unos 10.000 casos posibles a los que "todavía se les están haciendo los test de inmunidad y que están engrosando día a día los casos positivos". Por ejemplo, este miércoles recuerda que se hicieron más de 1.700 estudios de anticuerpos y, de hecho, se detectaron 32 nuevos casos positivos por esta vía.

En cuanto a las muertes registradas en relación a las cifras del estudio de seroprevalencia, Villegas ha afirmado que la Región presenta una de las letalidades "más bajas" de España, por detrás solo de Ceuta, Melilla y Canarias. Además, ha remarcado que en las muertes registradas en la Región "son las que hay" mientras en otras comunidades esta cifra está "infraestimada".

Por otro lado, Villegas no tiene constancia de pacientes que presenten complicaciones por la enfermedad tras recibir el alta.

Villegas ha advertido que "estamos todavía en la fase inicial de desescalada" y ha confirmado que los test a todos los casos posibles se hace en las primeras 24 o 48 horas. Incluso, se hace la prueba PCR a los contactos estrechos de las personas que ya han pasado la enfermedad y tienen anticuerpos, con el fin de "cerrar el círculo para evitar que surja cualquier brote".

En cuanto a las herramientas de seguimiento, Villegas ha confirmado que están "bien montadas" y, de hecho, la Consejería tiene capacidad para saber "diariamente y prácticamente hora a hora si hay un brote en un determinado centro de salud o municipio, y podemos tomar medidas". De hecho, recuerda que este es uno de los criterios que marca el Ministerio para poder pasar de fase.

NO DETECTA UN AUMENTO EN LA POBLACIÓN INFANTIL

Ha reconocido que el Ministerio de Sanidad ha detectado un aumento en la cifra de contagios entre niños desde que se produjo el desconfinamiento de la población infantil, pero la Consejería no ha constatado ningún aumento en la Región de Murcia en este sentido. "Es verdad que tenemos relativamente pocos casos", ha señalado.

Villegas ha señalado que los casos positivos por PCR este mismo miércoles son personas que, generalmente, convive con otros casos ya detectados como positivos, y "algún caso esporádico y puntual a nivel laboral por temas de transporte, que es algo que nos preocupa mucho". En concreto, se trata de personas que están yendo al trabajo y que no guardan las medidas que indica el Ministerio en lo que respecta al transporte.

Al ser preguntado por si hay novedades en los tramos horarios de salida a la calle, Villegas ha señalado que hay que seguir las instrucciones marcadas por el Ministerio y no han cambiado. De hecho, el Ministerio ya ha anunciado que no van a cambiar este fin de semana, auque ha deado la puerta abierta a hacerlo la semana que viene.

Villegas ha recordado que la propuesta de la Región es mantener un tramo exclusivo para las personas más vulnerables y personas mayores, mientras que el resto se distribuyan el resto del día para evitar que haya "tanto descontrol".

En cuanto al inicio de la fase 1, Villegas reconoce que, al igual que "todo el mundo", ha sido consciente de algunas imágenes vistas en televisión o en las redes sociales de situaciones de "imprudencia clara". No obstante, cree que son grupos "minoritarios" y cree que la mayoría de la población que está haciendo las cosas bien puede llamar la atención a quienes "pueden poner en riesgo a toda la sociedad por su imprudencia".

"Tenemos una maravillosa sociedad que, mayoritariamente, ha hecho muy bien todo el periodo de confinamiento y la situación en la que estamos es en parte gracias a la respuesta social, y son ellos los que tienen que llamar la atención cuando vean alguna irregularidad", ha considerado el consejero. A su juicio, "lo vamos a seguir haciendo bien como hasta ahora" y no cree que vaya a ser necesario regresar a la fase 0.

REFUERZO SANITARIO

Por otro lado, Villegas ha recordado que el Gobierno murciano ha incorporado casi 1.200 profesionales sanitarios desde que empezó la pandemia, a lo que hay que sumar las sustituciones de las personas que han sido puestas en cuarentena en un momento dado.

PROMOCIÓN TURÍSTICA

Al ser preguntado por si es corrector promocionar a la Región como destino turístico seguro cuando se abran las fronteras, dada la baja incidencia de la enfermedad, Villegas ha corroborado que la Comunidad es un "excelente" destino turístico, aunque ahora "estamos en una fase en la que hay que luchar, sobre todo, por la salud de los que estamos aquí". A su juicio, hay que ir "paso a paso".

Respecto a la medida que obliga a los turistas a guardar una cuarentena de 14 días, Villegas ha recordado que es el Ministerio el que marca las directrices, aunque cree que hay otros métodos como, por ejemplo, pedir al viajero que guarde una cuarentena parcial en su país de origen o hacerle pruebas cuando llega al destino. "No obstante, si el Ministerio piensa que es lo que hay que hacer, estamos lógicamente a sus órdenes", ha manifestado.