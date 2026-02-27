La Consejería de Salud garantiza la asistencia en el centro de Salud de Beniel

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, acompañado por la gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Isabel Ayala, hoy con la alcaldesa de Beniel, María Carmen Morales - CARM

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, acompañado por la gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Isabel Ayala, ha trasladado hoy a la alcaldesa de Beniel, María Carmen Morales, que la actividad del Equipo de Atención Primaria garantiza la asistencia sanitaria a los pacientes de la zona básica de salud de Beniel a través del Centro de Salud y del Punto de Atención Continuada (PAC).

Durante el encuentro mantenido esta mañana en la sede de la Consejería, se ha informado que el PAC asegura la cobertura de urgencias médicas y de enfermería fuera del horario ordinario de atención del Centro de Salud del municipio, según ha informado Salud a través de un comunicado.

En este sentido, desde el Servicio Murciano de Salud se garantiza la cobertura sanitaria durante las 24 horas del día y se recuerda que no se ha producido ninguna reorganización del personal sanitario.

Respecto a los desplazamientos del PAC para atender urgencias y emergencias en zonas limítrofes, el Servicio Murciano de Salud, a través de la Gerencia del 061, cuenta con una red de unidades móviles integradas por los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) y Unidades Móviles de Emergencia (UME).

Cuando estas unidades están en otro servicio, ante situaciones urgentes que no admiten demora, se moviliza el PAC de Beniel para garantizar atención sanitaria al paciente que lo requiere. Igualmente, cuando se da la misma circunstancia de urgencia no demorable para atender a un vecino de Beniel, se desplaza una unidad móvil de algún municipio limítrofe.

Actualmente la Consejería de Salud está elaborando un Plan de Urgencias y Emergencias centrado, entre otros aspectos, en la mejora de los servicios de urgencias de Atención Primaria en el que se va a abordar las necesidades de las diferentes áreas de Salud del Servicio Murciano de Salud.