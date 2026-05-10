El Consejo de Gobierno se reúne de manera extraordinaria este lunes en Lorca en el 15 aniversario de los terremotos

Europa Press Murcia
Publicado: domingo, 10 mayo 2026 19:38
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MURCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno se reúne este lunes, 11 de mayo, a partir de las 11.00 horas, de manera extraordinaria en la ciudad de Lorca, en una fecha en la que se cumple el 15 aniversario de los terremotos que asolaron la Ciudad de Sol. Será en el Palacio Huerto Ruano.

En la reunión, presidida por el presidente regional, Fernando López Miras, también estará presente el alcalde de Lorca Fulgencio Gil. El carácter de este Consejo de Gobierno es extraordinario y deliberante, por lo que no se contempla la aprobación de acuerdos. Ambos mandatarios comparecen ante los medios a las 11.30 horas.

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