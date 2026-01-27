El Consorcio del 'Campus Mare Nostrum' impulsará la unidad de acción entre las universidades públicas de la Región

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y los rectores de la UMU, José Luján, y de la UPCT, Mathieu Kessler, firman el convenio de colaboración para la creación del Consorcio del Campus Mare Nostrum - CARM

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y los rectores de la Universidad de Murcia, José Luján, y de la Universidad Politécnica de Cartagena, Mathieu Kessler, firmaron hoy en el Palacio de San Esteban el convenio de colaboración que supone la creación del Consorcio Campus Mare Nostrum.

El objetivo es "pasar de la cooperación entre las universidades públicas a una acción conjunta más estructurada, más ambiciosa y con mayor capacidad de impacto real", ha resaltado López Miras. De esta forma, la educación superior en la Región de Murcia inicia una nueva etapa de integración estratégica.

Con esta firma, el Campus de Excelencia Internacional Mare Nostrum, activo desde 2010, se convierte en una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y autonomía funcional, que refuerza la colaboración y la coordinación entre las universidades públicas regionales.

En concreto, permitirá ganar agilidad, reforzar la gobernanza compartida y actuar de forma conjunta en ámbitos clave como la investigación, la innovación, la transferencia de conocimiento y la internacionalización.

Durante su intervención, el presidente Fernando López Miras ha destacado que el Campus Mare Nostrum, tras quince años de trayectoria, da hoy "un salto cualitativo" y recordó que el proyecto nace con el objetivo de modernizar el sistema universitario regional, reforzar la excelencia investigadora y estrechar los vínculos con el entorno socioeconómico.

"Los nuevos desafíos a los que se enfrenta el sistema universitario nos han demostrado que era necesario ir más allá: actualizar el marco jurídico y dotar al Campus de una estructura estable, sólida y con verdadera capacidad de actuación. Eso es exactamente lo que hoy hacemos", ha afirmado el presidente.

El Consorcio del Campus Mare Nostrum es ya el instrumento legal a través del cual se va a seguir impulsando y estrechando la colaboración entre las universidades públicas de la Región. Además, este paso permitirá a ambas universidades actuar como interlocutor único en ámbitos en los que la cooperación sea más eficaz que la acción individual.

El Consorcio también permitirá concurrir conjuntamente a convocatorias de financiación competitiva, tanto nacionales como europeas, gestionar infraestructuras científicas compartidas, impulsar proyectos interuniversitarios de I+D+i, promover programas conjuntos de formación y doctorado y actuar como interlocutor único ante otras administraciones y organismos.

Uno de los primeros proyectos que se articulará a través del Consorcio será la Cátedra del Mar Menor, destinada a investigar, formar y divulgar la protección y regeneración de este ecosistema. Dicha cátedra supondrá "un ejemplo claro de cómo la ciencia y la universidad deben estar al servicio de los grandes retos regionales, y no será el único, subrayó López Miras.

INVERTIR EN EL FUTURO DE LA REGIÓN

López Miras ha incidido que el Gobierno regional "seguirá acompañando, apoyando e impulsando al Campus Mare Nostrum, porque creemos firmemente que invertir en universidades es invertir en el futuro de la Región de Murcia, en su competitividad, en su cohesión social y en el bienestar de las próximas generaciones".

"Hoy firmamos la puesta en marcha de este Consorcio, pero, sobre todo, hoy renovamos un compromiso firme con el conocimiento, con la excelencia y con una Región de Murcia que quiere llegar lejos y que, con la participación de todos, lo va a conseguir", ha concluido.