El consumidor murciano, cada vez más prudente, eficiente y condicionado por los precios, según ThaderConsumo

MURCIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación ThaderConsumo ha presentado los datos del Informe de Hábitos de Compra y Consumo 2025(MPAC) el que se confirma que el consumidor de la Región de Murcia avanza hacia modelos de consumo cada vez más conscientes, racionales y eficientes, aunque fuertemente condicionados por el precio, la vulnerabilidad informativa y la complejidad del entorno de consumo actual.

El estudio muestra que, lejos de producirse cambios disruptivos respecto al año anterior, se consolidan e intensifican tendencias ya presentes como una mayor planificación de las compras, búsqueda activa de ofertas, contención del gasto y una creciente preocupación por reducir el desperdicio alimentario. El consumidor murciano se presenta como prudente, altamente sensible al precio y orientado a maximizar el rendimiento de cada euro gastado, según han informado fuentes de la federación en una nota de prensa.

No obstante, el informe alerta de la existencia de una serie de consumidores vulnerables, principalmente por factores económicos, formativos y tecnológicos. Esta vulnerabilidad limita el acceso a la información, dificulta la adopción de canales digitales y reduce la capacidad para interpretar correctamente el etiquetado de los productos, lo que, según han señalado, refuerza la necesidad de políticas públicas específicas de protección, educación y comunicación adaptada a distintos perfiles de consumidores.

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es la persistente confusión entre la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente, un problema que sigue teniendo un impacto directo tanto en la percepción de la seguridad alimentaria como en el desperdicio de alimentos.

Por otra parte, aunque se detecta una mayor predisposición al aprovechamiento responsable, el nivel de conocimiento sigue siendo insuficiente, especialmente entre los colectivos más vulnerables.

El informe subraya que los retos del consumo en la Región de Murcia no se limitan al comportamiento individual. Entre los principales desafíos destacan garantizar que las personas con menores ingresos puedan acceder a alimentos saludables a precios asequibles; evitar que las personas mayores o con baja competencia digital queden excluidas de descuentos, servicios o información disponibles únicamente por medios digitales; asegurar una oferta comparable entre zonas rurales y urbanas; y promover un etiquetado claro y comprensible para todos los niveles educativos.

En conclusión, el consumidor murciano en 2025 avanza hacia un consumo más consciente y responsable, pero lo hace en un contexto marcado por la presión económica y las desigualdades informativas, lo que plantea importantes retos en materia de educación al consumidor, claridad informativa y cohesión social.

Durante la presentación, el directo general de Consumo, Albeto Sánchez, ha afirmado que estos informes "constituyen una herramienta clave para orientar las políticas públicas de consumo y reforzar la protección de los colectivos más vulnerables".

En este sentido, la Dirección General de Consumo desarrolla un amplio conjunto de actuaciones dirigidas a mejorar la información, formación y protección de los consumidores. Entre ellas destacan proyectos educativos sobre el etiquetado de los alimentos; concursos escolares; talleres de comercio y educación financiera y campañas informativas para prevenir fraudes y reforzar los derechos de los consumidores.