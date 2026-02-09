Consumur elabora un decálogo de recomendaciones para la compra de disfraces y accesorios de Carnaval

Archivo - Una careta en una tienda de disfraces - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MURCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios (Consumur) ha elaborado un decálogo de recomendaciones para la compra de disfraces y accesorios de Carnaval, según han informado fuentes de la organización en un comunicado.

En primer lugar, Consumur aconseja tener en cuenta que los disfraces para niños se consideran un juguete, por lo que han de cumplir con los requisitos de seguridad y las normas específicas que se apliquen en función de este tipo de objetos, además de las propiedades mecánicas y físicas, de superficie de ventilación o de inflamabilidad.

Así, deberán incluir el marcado CE, que significa que ese producto cumple con las exigencias esenciales de seguridad previstas en las normas comunitarias, el nombre y la marca del producto, la razón social, la dirección del fabricante e importador, así como las instrucciones y advertencias de uso.

Si se compra alguna máscara, es importante vigilar que cuente con suficientes orificios de ventilación y que sean adecuados para la edad de la persona que vaya a usarla, y, en el caso de los cosméticos, leer bien el etiquetado en el que deberá constar, como mínimo, el nombre del producto, el fabricante e importador, incluida su dirección, la fecha mínima de caducidad, el número de lote y sus componentes.

En cuanto a los disfraces, además de leer el etiquetado de los mismos y comprobar que cumplen las normas de seguridad, se recomienda comprar aquellos que incluyan en el etiquetado las indicaciones de conservación para seguir las instrucciones de lavado y mantenimiento correctas.

Otras recomendaciones son comparar los precios en varios establecimientos, ya que es posible encontrar distintos precios para un mismo artículo según el establecimiento; exigir el tique de compra o la factura y guardarlo para posibles reclamaciones, y conservar los catálogos comerciales y la publicidad del producto en la que se definan sus características.

Antes de hacer efectiva la compra, la organización aconseja informarse sobre la devolución del producto. El establecimiento no tiene la obligación de cambiar un producto que esté en perfecto estado, a menos que así lo haya anunciado.

Además, Consumur aconseja a aquellas que se decidan a hacerse su propio disfraz que procuren reciclar los materiales que no empleen y ser creativos, y adquirir los artículos en un comercio adherido al Sistema Arbitral de Consumo.

Para interponer una reclamación o recibir más información sobre sus derechos, los consumidores y usuarios pueden acudir a la sede de la organización, presencialmente, previa cita, a través de las distintas oficinas abiertas en la Región de Murcia.

También pueden consultar a través de sus oficinas virtuales, o bien llamando al Teléfono de Atención al Consumidor y Usuario, '968 223 082'.