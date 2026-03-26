Consumur publica una guía integral de protección al consumidor para evitar abusos en Semana Santa

MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red (Consumur) ha hecho público un decálogo de recomendaciones orientadas a prevenir abusos y garantizar los derechos de la ciudadanía durante las vacaciones de Semana Santa, según ha informado la organización.

Ante el previsible incremento en el uso de servicios de hostelería y la contratación de viajes, la organización ha subrayado la importancia de la prevención y la conservación de pruebas documentales ante posibles incumplimientos.

La organización ha recordado que el aumento de la demanda en hostelería, transporte y servicios turísticos suele ir acompañado de un incremento en las quejas por falta de información o servicios deficientes, por lo que ha instado a los ciudadanos a actuar con cautela y a conservar toda prueba documental de sus contrataciones.

En el ámbito de la restauración, la asociación ha recalcado que los precios son libres pero deben ser comunicados previamente y estar siempre visibles, incluyendo el IVA. Asó, ha hecho especial hincapié en que el uso de códigos 'QR' para consultar la carta debe ser una opción complementaria y nunca sustituir al formato físico.

Además, Consumur ha pedido extremar la vigilancia en establecimientos ocasionales, exigiendo que cuenten con licencia municipal y que cumplan estrictas medidas de higiene, como el mantenimiento de las tapas en vitrinas frigoríficas y la correcta manipulación de alimentos por personal cualificado.

En cuanto a los viajes, la organización ha subrayado que los folletos y la publicidad tienen valor contractual y deben guardarse para posibles reclamaciones.

Los usuarios tienen derecho a exigir indemnizaciones si la categoría o ubicación de los hoteles no coincide con lo ofertado, siendo la agencia de viajes la responsable legal ante cualquier problema en un paquete turístico.

En el caso de alquileres de apartamentos, la organización ha recomendado verificar dimensiones y ubicación mediante fotografías previas y disponer de un contacto directo para resolver desperfectos de forma inmediata.

Para los desplazamientos en transporte público, es fundamental conservar el billete como prueba del contrato. En el caso de viajes en vehículo particular, se aconseja una revisión previa y extremar la precaución en carretera.

Por otro lado, ante la pérdida o robo de tarjetas de crédito, la asociación ha advertido de que es obligatorio anularlas de inmediato y presentar una denuncia policial, ya que este documento es el que permite activar las coberturas de los seguros bancarios contra cargos fraudulentos.

Finalmente, Consumur ha recomendado acudir a establecimientos adheridos al Sistema Arbitral de Consumo por las garantías de resolución de conflictos que ofrece. En caso de cualquier abuso, el consumidor debe solicitar y cumplimentar la hoja de reclamaciones en el momento, recopilando facturas, tiques y bonos.

La asociación mantiene abiertos sus canales de asesoramiento personalizado en su sede de Murcia y a través de su oficina virtual para atender cualquier incidencia derivada de este periodo vacacional.