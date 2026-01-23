Consumur recuerda a los usuarios del tren que tienen derecho a una indemnización por retrasos de más de una hora

Archivo - Imagen del inicio de la circulación de trenes en el túnel soterrado de la estación de El Carmen de Murcia - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Consumidores y Usuarios en Red, Consumur, ha recordado a los usuarios del tren que tienen derecho a una indemnización de hasta el 50% del precio del billete ante retrasos de más de una hora, según informaron fuentes de la organización en un comunicado.

Consumur ha explicado, en este sentido, que el Reglamento 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo establece que el viajero que vaya a sufrir un retraso tendrá derecho a indemnización de la empresa ferroviaria por retraso, sin por ello renunciar a su derecho al transporte.

La normativa establece las cuantías de las indemnizaciones en función del retraso, siendo del 25% del precio del billete en caso de retraso de entre 60 y 119 minutos y del 50% por retraso igual o superior a 120 minutos.

Consumur ha recordado también que, ante estas situaciones, la normativa regula el derecho a recibir comidas y refrigerios "en una medida adecuada al tiempo de espera", si están disponibles en el tren o en la estación o si pueden razonablemente suministrarse.

La empresa ferroviaria también debe ofrecer "alojamiento en un hotel u otro lugar, y transporte entre la estación de ferrocarril y el lugar de alojamiento en los casos que requieran una estancia de una o más noches o una estancia adicional, siempre y cuando sea físicamente posible".

Igualmente, si el servicio ferroviario se interrumpe y resulta imposible continuarlo o hacerlo en un plazo razonable, "ofrecerán lo antes posible servicios alternativos de transporte para los viajeros y adoptarán las disposiciones necesarias para ello".

CRÍTICAS A LA FALTA DE INFORMACIÓN

La organización ha lamentado la "falta de información" ante las incidencias que provocan los retrasos, como la situación vivida estos días en el servicio de Cercanías Alicante-Murcia, que llegó a su destino con 30 minutos de retraso.

Según ha precisado Consumur, el tren se quedó parado a la altura de Orihuela, retrocediendo nuevamente hasta la estación, y los usuarios "no recibieron ningún tipo de información" acerca de las causas.

Asimismo, ha recordado que en 2023 impulsó una campaña de recogida de firmas, con la que recabó más de 500 rúbricas, para pedir soluciones a las principales quejas de los usuarios, entre las que se encontraba la falta de información.