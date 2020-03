Los contagios por coronavirus en la Región crecen a un ritmo del 24% y Salud no descarta llegar al 50%

Salud habilita un autotest en Internet para resolver dudas sobre el coronavirus

MURCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Manuel Villegas, ha afirmado que la región de Murcia registra 103 casos de infectados por coronavirus, lo que supone una tasa de crecimiento del 24 por ciento, aunque ha advertido que "las cosas se van a poner peor" y no descarta que esta tasa se eleve, incluso, al 50 por ciento.

Ha destacado que las medidas puestas en marcha tarden entre una semana y diez días en hacer efecto. No obstante, siguiendo las curvas y la evolución de otras comunidades autónomas y ciudades, considera probable que en la Región sigan habiendo casos. "Esperamos, con las medidas puestas en marcha, que la pendiente de casos no sea tan brusca como la de otras comunidades y nos permita asimilar lo que viene", ha añadido.

Ha afirmado que "va a haber más casos" y el ritmo de crecimiento "puede llegar a duplicarse en un momento dado". No obstante, asegura que "estamos preparados para eso" y la Región cuenta con todos los medios a disposición de la ciudadanía.

BALANCE DE CONTAGIOS

En una rueda de prensa para hacer balance de la situación, Villegas ha señalado que la cifra total de contagiados a las 21.00 horas de este lunes se elevaba en la Región a 103 casos, 21 de los cuales estaban ingresados en hospitales y tres en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con pronóstico reservado.

Los 82 casos restantes están en aislamiento domiciliario, según Villegas, quien ha destacado que el ritmo de crecimiento de las personas positivas por coronavirus se sitúa en torno al 24 por ciento actualmente. No obstante, ha manifestado que ya hay una persona curada y "pronto habrá más".

"Entre todos, seguro que ganamos que esta guerra", ha declarado el consejero, quien explica que se han realizado más de 1.500 pruebas de coronavirus y la Comunidad se encuentra en la fase 2 de la estrategia regional frente a la pandemia, que pivota fundamentalmente sobre la Atención primaria.

En adelante, la prueba de PCR para determinar los casos positivos solo se hará en casos hospitalarios y en personal de especial riesgo, y se suspende, por tanto, su realización en casos clínicamente leves y en personas con riesgo bajo, que quedarán en régimen de aislamiento y serán contabilizados como casos posibles en las tablas de la Consejería con el fin de no infraestimar la evolución de la pandemia.

Ha manifestado que hay siete profesionales sanitarios afectados y alrededor de cien en cuarentena, según Villegas, quien recuerda que este lunes se puso en marcha en el servicio de cita previa de 'Murciasalud' un nuevo apartado de cita médica en el que lo primero que se pregunta es si el motivo es el coronavirus.

En caso afirmativo, el solicitante solo tiene que indicar su teléfono de contacto para que el médico de atención primaria se ponga en contacto con él en un plazo máximo de 24 horas. Durante ese periodo, el paciente debe quedar recluido en su domicilio y seguir las instrucciones que marque el médico de cabecera que, a partir de entonces, le hará un seguimiento individual.

Asimismo, la Consejería ha incorporado un autotest de coronavirus con unas sencillas preguntas para que cualquier persona pueda averiguar si presenta o no los síntomas de la enfermedad, con unos consejos y los pasos a seguir en cualquier caso.

Ha instado al confinamiento en casa para proteger a los mayores y para no colapsar al personal sanitario que tiene que atender a los casos confirmados uqe vayan surgiendo. En caso de necesitar información adicional, pide a la población que use el teléfono de 24 horas '900-121212', que es específico en materia de coronavirus con una disponibilidad de hasta 35 efectivos para informar sobre este tema. De momento, han atendido a un promedio de 4.000 personas diarias.

Villegas ha trasladado un mensaje de "tranquilidad" a la población porque "este es el escenario que habíamos previsto". Ha pedido "responsabilidad" y que la población evite concurrencias que pongan en peligro su salud y la de toda la sociedad, así como seguir extremando las medidas de higiene. "Saldremos de esto juntos, pero para eso necesitamos disciplina social y que hagamos viral el hashtag '#quédateencasa' porque con este gesto estamos salvando vidas".

Al ser preguntado por si tiene previsto seguir las indicaciones de la OMS, que recomienda no dar el alta hasta mantener el aislamiento 15 días más, Villegas ha señalado que las medidas adoptadas en la Región se ajustan a lo establecido por el Ministerio de Sanidad. "Ahora mismo, no hay suficientes evidencias como para tener más tiempo a las personas que han superado la enfermedad", ha indicado.

Con todo, ha señalado que la Consejería tiene a sus científicos estudiando las evidencias constatadas en las regiones de china y los países con más casos para ver si obligan a cambiar los procedimientos existentes. No obstante, señala que estos cambios deben estudiarse en la conferencia habilitada por el Ministerio para tomar decisiones.

El consejero ha manifestado que los casos registrados en personas mayores son todos importados y ninguno de ellos está ingresado en los hospitales, aunque ha advertido que son una población de riesgos con la que hay que estar "muy prevenidos". De momento, los afectados en este rango de edad son pocos como para sacar conclusiones".

Al ser preguntado por si las personas sin síntomas no transmiten el virus, Villegas ha pedido "prudencia" a este respecto porque ahora mismo no hay muchas evidencias científicas al respecto. "Sí sabemos que hay gente asíntomática que se ha hecho las pruebas y tiene el virus, pero saber si tienen capacidad de contagio es complejo y no se puede afirmar con rotundidad", ha indicado.

En este sentido, ha señalado que cualquier cambio para manejar a todas las personas asintomáticas debe establecerse a nivel nacional y la estrategia "debe ser conjunta".

Respecto a la recomendación de la OMS, que aconseja hacer test a todos los casos sospechosos de coronavirus, Villegas ha manifestado que "cualquier medida debe ser adoptada a nivel nacional". La Consejería sigue instrucciones del Ministerio y, de momento, ha corroborado que los casos leves y de bajo riesgo "se van a contabilizar como casos posibles y se les va a hacer un seguimiento", pero no se les va a realizar la analítica PCR.

En cuanto a las existencias de material necesario para hacer frente a la pandemia, Villegas ha pedido confianza porque, en principio, este mismo martes iba a llegar material de todo tipo, tanto equipos de protección individual como mascarillas, entre otras cosas. "El Ministerio nos traslada confianza y que todo va a llegar", según el consejero, quien recuerda que la distribución depende del Estado.

Al ser preguntado por si es partidario de implantar medidas más restrictivas debido a que sigue habiendo mucha actividad en polígonos industriales y medios de transporte en las grandes ciudades, Villegas ha emplazado a estudiar cómo evoluciona la situación. No obstante, señala que estas medidas deben ser barajadas a nivel nacional por la ponencia habilitada por el Ministerio. "Ahora mismo seguimos las directrices del Ministerio, con las órdenes que dieron ellos", ha indicado.

El consejero ha recordado que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ya planteó a nivel nacional la posibilidad de que se permita el envío de comidas a domicilio con el fin de que los restaurantes tuvieran cierta actividad y el impacto económico fuera menor. De hecho, la Comunidad hizo este lunes un escrito para que el Ministerio de Sanidad lo tome en consideración.

Por otro lado, ha señalado que la Consejería está estudiando hacer una vigilancia epidemiológica para ver cómo se distribuye el virus entre la población. "Estamos estudiando que la red centinela para la gripe pueda hacer un seguimiento el día de mañana", según Villegas.