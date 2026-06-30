Continúa activo el incendio declarado en una empresa de Cehegín (Murcia) en la madrugada de este martes

Un incendio afecta a una nave ubicada en un poligono industrial de Cehegin - KIKO ASUNCIÓN / EUROPA PRESS

CEHEGÍN (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

Cinco efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, con el apoyo de tres vehículos, permanecen movilizados en el incendio declarado en una empresa de Cehegín (Murcia), en la calle Begastri, donde durante la madrugada de este martes se han registrado llamas de "gran intensidad" y varias explosiones.

Numerosos vecinos han alertado del suceso a las 4.45 horas y, hasta la zona, se ha desplazado un equipo del Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia.

A su llegada, la Policía Local ha informado de que el incendio no afecta a un desguace, como creía en un principio, sino a una empresa que, al parecer, alberga productos químicos.

Además de la Policía Local de Cehegín, también se han desplazado hasta el lugar agentes de la Guardia Civil y bomberos del CEIS que continúan trabajando en la zona.