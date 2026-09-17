Continúan hospitalizados los 8 heridos en un accidente en el Centro de Buceo de la Armada en Cartagena

Centro de Buceo de la Armada - ARMADA ESPAÑOLA

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Los ocho buceadores heridos este miércoles en un accidente en el Centro de Buceo de la Armada, ubicado en la Estación Naval de La Algameca (Cartagena), continúan hospitalizados, según han informado fuentes de la Consejería de Salud.

En concreto, cuatro de ellos se encuentran ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) --uno en el hospital Virgen de la Arrixaca, en Murcia, y los otros tres en el Santa Lucía, en Cartagena--, todos con pronóstico reservado.

Los otros cuatro buceadores permanecen en observación en Urgencias del hospital Santa Lucía.

Las causas del incidente, que tuvo lugar durante la mañana de este miércoles en una cámara hiperbárica del centro, se están investigando, según informó la Armada en un comunicado.

El Centro de Buceo de la Armada es el centro especializado en actividades subacuáticas de la Armada y centro de referencia de las Fuerzas Armadas en lo referente a estas actividades y de sanidad en el buceo. Cuenta con una plantilla de 90 personas, en su mayoría buzos.

Una de sus misiones principales son los mantenimientos de la obra viva de los buques del arsenal de Cartagena con reparaciones a flote tales como taponamientos, colocación de ánodos y limpieza de aspiraciones, entre otras.