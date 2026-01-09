El contrato para el Mantenimiento de la Vía Pública en Pedanías del Ayuntamiento de Murcia recibe un total de 86 ofertas

El contrato para el Mantenimiento de la Vía Pública en Pedanías recibe un total de 86 ofertas - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El contrato de Servicio de Mantenimiento de la Vía Pública en Pedanías del Ayuntamiento de Murcia ha recibido un total de 86 ofertas para garantizar la seguridad, accesibilidad y conservación de las vías, calles y caminos del municipio. El concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, considera que este número de ofertas "denota el interés de este importante y novedoso contrato que cuenta con un presupuesto base de licitación de 5.040.000 euros y una duración inicial de dos años, prorrogable a otros tres".

De esta manera, este contrato dota anualmente a las 59 pedanías de la misma cantidad que la suma total de los últimos cinco años, lo que permitirá mantener en óptimas condiciones los pavimentos y elementos de la vía pública, han explicado.

Marco Antonio Fernández ha explicado que, "gracias a su nuevo modelo de gestión, las Juntas Municipales tendrán contacto directo con las empresas adjudicatarias, eliminando trámites innecesarios y garantizando una respuesta inmediata ante cualquier incidencia con plazos que oscilan entre las 3 horas, en caso de muy urgentes, y 7 días como máximo para las ordinarias", según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Las empresas contratistas realizarán todos los trabajos de conservación, mantenimiento, reforma, reparación o sustitución que sean necesarios para mantener y conservar en perfecto estado los pavimentos de las vías principales de Murcia a su paso por las diferentes pedanías, así como los propios viales municipales y los que estén ubicados sobre cauces de riego.

Este contrato único se ha dividido en seis lotes. Cuatro de ellos son para el mantenimiento general de todas las pedanías; un quinto lote para las obras en grandes viales de la ciudad y pedanías como las costeras y las rondas, y un último lote destinado para la conservación y mantenimiento de pavimentos o aceras que discurren sobre cauces de las acequias. Así el servicio se divide en seis lotes geográficos, que agrupan las pedanías por proximidad y tipología de vía con el objeto de atender de forma adecuada las incidencias de mantenimiento de cada una de ellas:

Para el Lote 1 se han recibido un total de 14 ofertas. Aquí se incluyen los grandes viales de titularidad municipal: Ronda Sur, Avenida de Reino de Murcia, Avda. Juan de Borbón, Avda. Juan Carlos I, Carretera de Alicante, y Avenida Miguel Induráin. Dotado con 420.000 euro al año.

Para el Lote 2 se han presentado 12 ofertas. En este se incluye la Conservación y mantenimiento de los pavimentos de viales municipales ubicados sobre cauces de riego, con un total de 300.000 euros/año.

El Lote 3 se compone de un total de 15 ofertas. Este se refiere a los Distritos 4 y 2, Puente Tocinos, Santiago y Zaraíche, Zarandona, Cabezo de Torres, Casillas, Churra, Cobatillas, El Puntal, El Raal, El Esparragal, Llano de Brujas, Monteagudo y Santa Cruz, y está dotado con 507.600 euros/año.

En el Lote 4 se incluyen un total de 15 ofertas relativas a los distritos 5 y 3, donde se encuentran Barriomar - La Purísima, Patiño, Barrio Progreso, Santiago El Mayor, San Pío X, La Alberca, Algezares, El Palmar, San Ginés, Sangonera La Verde y Santo Ángel y está dotado con 477.000 euros/año.

El Lote 5 está compuesto de un total de 15 ofertas relativas a los distritos 8 y 6, en concreto, Alquerías, Beniaján, Cañadas San Pedro, Los Dolores, Los Garres, Los Ramos, San José de La Vega, Torreagüera, Zeneta, Jerónimo y Avileses, Baños y Mendigo, Carrascoy - La Murta, Corvera, Gea y Truyols, Lobosillo, Los Martínez del Puerto, Sucina y Valladolises, y cuenta con un presupuesto de 423.000 euros/año.

Además, hay otras 15 ofertas para el Lote 6 destinadas a los distritos 7 y 1, que incluyen La Albatalia, La Arboleja, Espinardo, Aljucer, Barqueros, Cañada Hermosa, Era Alta, Guadalupe, Javalí Nuevo, Javalí Viejo, La Ñora, La Raya, Nonduermas, Puebla de Soto, Rincón de Beniscornia, Rincón de Seca y Sangonera La Seca y cuentan con un presupuesto de 392.400 euro/año.

El concejal del ramo ha destacado que "para este ambicioso contrato se va a destinar 2,5 millones de euros anuales para los trabajos de mantenimiento y reparación en las pedanías, garantizando la seguridad, accesibilidad y mejores conexiones en el municipio, una cantidad que se equipara a la suma de lo invertido en los últimos cinco años".

Para los próximos cinco años se van a destinar 12,6 millones de euros para las necesidades de la vía pública de las 59 pedanías.

PRINCIPALES ACTUACIONES Y TIEMPOS DE RESPUESTA

Los tiempos de ejecución se reducirán hasta un plazo de 3 horas en el caso de muy urgentes, y que se consideren peligrosos porque puede entrañar peligrosidad para las personas; 1 día si son urgentes, y hasta 7 días máximo en el caso de que sean incidencias ordinarias.

Las principales actuaciones que se realizarán son el fresado y extendido de aglomerado asfáltico en caliente; la sustitución de bordillos y encintados; reparación de aceras y pavimentos de hormigón o baldosa; desbroce de cunetas; reposición de tapas, imbornales, arquetas y vallados; reparación de vías sobre cauces de riego, y la señalización y balizamiento provisional de incidencias en vía pública relacionadas con la seguridad de los usuarios, y en general, cualquier otro tipo de trabajo necesario para garantizar la seguridad y fluidez de la circulación rodada y peatonal.