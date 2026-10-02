El Convento de San José de Caravaca abre tras su rehabilitación coincidiendo con el 450 aniversario de su fundación

La Consejera De Turismo, Cultura Y Deportes, Carmen Conesa, Participó Esta Tarde En La Primera Jornada De Puertas Abiertas Del Convento De San José De Caravaca De La Cruz Tras Su Rehabilitación. - CARM

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Convento de San José de Caravaca de la Cruz abre sus puertas a partir de hoy para que vecinos y visitantes puedan descubrir el resultado de la rehabilitación de este histórico conjunto, coincidiendo con la conmemoración del 450 aniversario de su fundación.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, visitó el convento durante esta primera jornada y destacó que "hoy devolvemos a los ciudadanos un espacio de enorme valor histórico, patrimonial y cultural que vuelve a abrir sus puertas tras una importante actuación de recuperación que garantiza su conservación y que permitirá incorporarlo a la amplia oferta turística y cultural de Caravaca de la Cruz".

La primera fase de la rehabilitación se ha centrado en la antigua iglesia y en parte de la Casa Fundacional, con una inversión cercana a 1,1 millones de euros. La actuación forma parte de un programa global financiado con fondos europeos que ha supuesto una inversión total superior a 1,4 millones de euros, incluyendo las obras de emergencia, la intervención arqueológica previa, la redacción del proyecto y la ejecución de los trabajos.

La intervención ha permitido restaurar las fachadas exteriores e interiores; recuperar las cubiertas de la iglesia y su espadaña, y rehabilitar las pinturas murales y bóvedas, así como realizar trabajos de limpieza y conservación de los retablos. Asimismo, se han corregido patologías estructurales, restituido distintos pavimentos y mejorado las condiciones de accesibilidad mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y la incorporación de nuevos elementos adaptados.

Además, la antigua iglesia ha sido equipada con todas las instalaciones necesarias para su adaptación a usos turístico-culturales, incluyendo climatización, iluminación, protección contra incendios, redes de electricidad, agua, saneamiento, voz y datos, sistemas de seguridad y las preinstalaciones de sonido.

Gracias a estas actuaciones, el edificio podrá albergar visitas guiadas, conciertos, exposiciones, conferencias y otras actividades culturales y divulgativas.

CONCIERTO DE CANTORÍA ESTE DOMINGO

La apertura al público del conjunto coincide con la celebración del 450 aniversario de la fundación del Convento de San José, una de las fundaciones promovidas directamente por Santa Teresa de Jesús en 1576. Con motivo de esta efeméride, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz impulsan una programación específica de actividades destinada a reforzar el posicionamiento de Caravaca de la Cruz y de la Región de Murcia como destinos de referencia en turismo cultural y patrimonial.

Las jornadas de puertas abiertas continuarán hasta el próximo sábado y permitirán a ciudadanos y visitantes conocer el resultado de la rehabilitación. Asimismo, la Comunidad colabora con el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz en la organización del X Ciclo Teresiano Sanjuanista, que se celebrará entre octubre y noviembre y que ofrecerá conciertos, conferencias, representaciones y distintas propuestas culturales.

El ciclo comenzará este sábado, 3 de octubre, con un concierto del grupo vocal Cantoría, especializado en la interpretación de la polifonía del Renacimiento ibérico y del primer Barroco. Conesa subrayó que "esta actuación demuestra cómo la recuperación del patrimonio puede convertirse en una herramienta de desarrollo cultural, turístico y social, permitiendo conservar nuestro legado y hacerlo accesible a los ciudadanos y visitantes".