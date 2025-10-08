Convocan los 'Premios de la Discapacidad' para reconocer la contribución de personas e instituciones a inclusión social

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad ha publicado la convocatoria de los 'Premios de la Discapacidad Región de Murcia 2025', que reconocen públicamente a aquellas personas físicas o jurídicas que hayan destacado por su contribución a la inclusión social de las personas con discapacidad.

Con esta convocatoria, publicada en el BORM, la Comunidad pone en valor la labor desarrollada en diferentes ámbitos para mejorar la calidad de vida de estas personas, para visibilizar su participación en la vida social y cultural y para demostrar que la aportación de las personas con discapacidad es útil y su contribución suma en el avance social.

El Gobierno regional premia así el compromiso de ciudadanos, entidades o colectivos que, con un trabajo silencioso pero de calado para la sociedad, luchan para fomentar la autonomía de las personas con discapacidad, conciencian de su realidad e impulsan proyectos para derribar barreras.

Los premios, convertidos ya en referente y en instrumento de cambio y futuro, tienen tres modalidades. La primera reconoce a la persona con discapacidad que se haya distinguido, de forma destacada, en cualquier ámbito de la vida social, cultural, política, laboral o económica.

La segunda premia al colectivo o persona física o jurídica que haya destacado por su contribución a la inclusión social y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en la Región de Murcia.

Por su parte, el tercer premio reconoce al colectivo o persona física o jurídica distinguida por su implicación en la promoción de la autonomía personal y la vida independiente de las personas con discapacidad.

Las propuestas de candidaturas pueden ser realizadas por las entidades locales, las consejerías de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y las entidades del sector social de la discapacidad. El plazo para presentar las candidaturas finaliza el próximo 27 de octubre de 2025.