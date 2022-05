El COP-RM reclama la presencia de los psicólogos en los equipos profesionales para dar cumplimiento a la LOPIVI

MURCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Esta semana tenido lugar una reunión entre la Dirección General de Familias y el Colegio Oficial de Psicólogos (COP) Región de Murcia, a la que acudió la directora general Silvia Muñoz, el subdirector de Familia, la decana del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia, María Fuster, y la vocal de la Junta de Gobierno y responsable del área de psicología de intervención social del COP, Cristina Pastor.

En el encuentro hablaron sobre la nueva Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), que recoge en su artículo 12 el derecho de los menores a una atención integral, incluyendo la atención psicológica a la víctima y a la unidad familiar.

Para dar cumplimiento, el COP-RM reclama la presencia de los psicólogos en los equipos interprofesionales (artículo 42 de la ley) dentro de la estructura de los centros de servicios sociales de atención primaria y en los servicios especializados.

Esto permitirá alcanzar los fines de sensibilización y promoción del buen trato a la infancia, así como la atención cuando el daño es un riesgo o una realidad cuya reparación es un derecho fundamental para todo niño, niña o adolescente cuya situación cuestione su integridad psicológica y, por tanto, su desarrollo integral.

LOS DATOS "SON CONTUNDENTES"

Los datos, según explican desde el COP-RM, "son contundentes, las condiciones de adversidad temprana, vulnerabilidad y riesgo o situación de pobreza en la infancia inciden en una mayor prevalencia en los problemas de socialización y desprotección por situaciones de violencia, tales como el maltrato intrafamiliar, o el estigma asociado a la exclusión y a las situaciones de pobreza".

Por otro lado, Save de Children alerta de que el 25 por ciento de los niños y adolescentes españoles han sufrido de abusos físicos o psicológicos, sabemos que derivado de estas situaciones surgen otros problemas relacionados como son el abandono escolar temprano, el acoso escolar, así como una mayor incidencia de aparición de problemas de salud mental, todos ellos con importantes afectaciones en el desarrollo de la infancia y adolescencia.

Asimismo, los datos del informe de la asesoría de información y estudios de la Región de Murcia indican que en 2020 se notificaron 1.114 casos de posible desprotección infantil y 843 casos de maltrato en nuestra región, viniendo la mayor parte de las notificaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad, dato que nos indica que llegamos tarde en materia de prevención, detección e intervención temprana.

El colegio espera que el Plan Regional de Servicios Sociales "suponga un compromiso efectivo con la inclusión y puesta en valor de los profesionales de la psicología en este ámbito".

En este sentido, las representantes del colegio expresan sus expectativas al respecto, pues entienden que la vulnerabilidad y la exclusión es algo que no tiene espera y que el interés superior del menor no puede relegarse a otras consideraciones, por muy legítimas que éstas sean. Por tanto, las planificaciones presupuestarias han de considerar la urgencia de esta aplastante y dramática realidad. El malestar, su cronificación y el daño, no esperan.

DOS PROYECTOS PARA LA ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Por ello, el COP-RM ha ofrecido a la Dirección General su colaboración para diseñar dos proyectos fundamentales en la atención a la infancia y adolescencia en relación con la LOPIVI en la línea del espíritu de la ley.

Uno dirigido a formar parte desde la estructura de los servicios sociales de atención primaria y especializados en donde la atención psicológica sea una prioridad para garantizar por esta Dirección General y su Consejería, por tanto, dirigido al diseño en la cobertura de las necesidades psicológicas esenciales a cubrir desde los equipos interprofesionales.

El segundo busca que quede específicamente incardinado en el primero, las líneas de actuación que han de ser garantizadas desde la prevención y erradicación del abuso sexual en la infancia y adolescencia, articulando y en colaboración con otros servicios ya existentes, frecuentemente desbordados por la casuística, en una temática de especial complejidad y gravísimo alcance.

Ambos proyectos requieren que los profesionales de la Psicología en el ámbito social formen parte de los equipos interdisciplinares municipales como única forma de garantizar la estabilidad en la atención a la infancia y adolescencia. Igualmente, es imprescindible aumentar las plantillas de psicólogos en esta dirección general, pues su presencia es meramente testimonial.

Y es que, en el Servicio de Familia según los datos disponibles por la corporación, solo hay un psicólogo en la plantilla de estructura. "Lo preocupante es que sin la figura de estos profesionales difícilmente será incluida la mirada de la psicología, imprescindible para su abordaje, que ha de ser considerado como un derecho fundamental a garantizar en cualquier situación de riesgo, y ni que decir, de desamparo", añaden.

De otro modo, no estará presente ni garantizada la adecuada valoración de la persona menor, ni los planes de intervención dependientes de adecuados diagnósticos psicológicos, desde cuyos dictámenes deberían orientarse las decisiones pertinentes a cualquier medida de protección. Los servicios sanitarios solo han de estar reservados ante la presencia de psicopatología y han de ser utilizados solo cuando sean pertinentes.

Tras lo planteado por el COP-RM, la Dirección General expresó su buena disposición y deseo de contar con los profesionales de la psicología, confiando en los compromisos de la Consejería y reiterando el deseo de formar parte de la comisión técnica para la implantación de la Ley, ya que las necesidades psicológicas de la infancia y adolescencia no esperan y necesitan de compromisos tangibles para garantizar su bienestar.