El COPRM conmemora el Día Mundial de la Salud Mental con la inauguración de la Biblioteca Colegial

MURCIA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia (COPRM) ha organizado un programa de actos para conmemorar el Día de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre en todo el mundo, entre los que se incluyen la inauguración de la Biblioteca Colegial, una iniciativa para ampliar la oferta de servicios que el organismo presta a sus miembros.

En concreto, el día 8 de octubre, esta biblioteca abrirá sus puertas con la presentación del libro 'Emociones fósiles, un enfoque revolucionario sobre las emociones: hacia la extinción de la rabia y la culpa', de Pedro Jara, especialista en Psicología Clínica, psicoterapeuta y profesor asociado de la Universidad de Murcia.

Además de recopilar textos esenciales para consulta de los colegiados, la nueva biblioteca tiene como objetivo servir de espacio para la presentación de libros y trabajos por parte de sus autores con la condición de que depositen en la misma un ejemplar que quede en las estanterías para el futuro, según informaron fuentes del COPRM en un comunicado.

"Esta Biblioteca contribuirá a que nuestro Colegio sea un lugar de consulta, donde casi todas las preguntas y dudas tengan una respuesta, pero también un lugar que los colegiados puedan utilizar como espacio propio en el que compartir, aprender y también mostrar", ha afirmado la decana del COPRM, Pilar Martín, quien, además, añade que "abrir esta biblioteca con uno de nuestros profesionales más destacados como es Pedro Jara es todo un orgullo".

Asimismo, el programa contempla otras actividades como la entrega, el 7 de octubre, de seis premios a los mejores trabajos fin de grado (TFG), de los que tres serán para el alumnado de la Universidad de Murcia y otros tantos para los correspondientes de la Universidad Católica San Antonio.

"Motivar a los futuros profesionales de la psicología, reconocer públicamente sus méritos durante su proceso educativo en este Colegio, del que formarán parte próximamente, y premiar los mejores trabajos de investigación son también para el Colegio funciones que asumimos con gran satisfacción y que harán del acto un momento muy especial poque de alguna manera es la primera entrada de los futuros profesionales su casa", ha manifestado la decana, quien ha añadido que los premiados tendrán un año de colegiación gratuito.

Igualmente, durante esta actividad se recibirá a delegaciones estudiantiles de ambas universidades con el fin de que puedan empezar a tomar un contacto directo con el que será su colegio profesional.

Como tercer acto de la semana para la conmemoración del Día de la Salud Mental se celebrará el 9 de octubre un encuentro entre los nuevos colegiados y los jubilados, que "dará lugar a uno de los momentos más entrañables de este año", en palabras de Martín Chaparro, ya que "permite el intercambio generacional, en el que los más jóvenes podrán hablar de sus expectativas y de sus vocaciones y aquellos que entran en la nueva y merecida etapa de retiro de la profesión puedan narrar sus anécdotas y exponer sus experiencias".

La primera celebración oficial del Día de la Salud Mental fue en 1992. Desde entonces se ha convertido en una plataforma para generar conciencia en la sociedad de una manera empática. Las actividades incluyen conferencias, seminarios, campañas de sensibilización y eventos comunitarios, todos dirigidos a mejorar la comprensión y el apoyo para la salud mental.