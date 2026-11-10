Correa y buen comportamiento: las condiciones de los usuarios para la presencia de animales en el transporte público

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MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una consulta pública previa a la elaboración del decreto que regulará el acceso de animales de compañía al transporte público en la Región de Murcia realizada por el Ejecutivo autonómico ha recogido 2.060 aportaciones de 689 participantes individuales y cinco entidades que han apuntado al uso de bozal y correa o al límite de animales por vehículo como algunas de las restricciones a esta futura norma.

Las respuestas recogen un predominio de las opiniones favorables a regular el acceso de los animales a estos servicios. Entre ellos la consideración de que responde a una "realidad social consolidada", en la que los animales de compañía tienen una presencia cada vez mayor en los hogares, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Los participantes también han señalado la necesidad de facilitar los desplazamientos de las personas que no disponen de vehículo privado, la posibilidad de acudir a consultas veterinarias y la reducción de la dependencia del transporte particular.

Las aportaciones recogen asimismo la demanda de establecer criterios comunes en toda la Región de Murcia, que armonicen las condiciones de acceso entre municipios, operadores y medios de transporte y eviten diferencias en la aplicación de las normas.

En cuanto a las medidas concretas, varios participantes proponen que las restricciones no dependan exclusivamente del peso, el tamaño o la raza del animal, sino que tengan en cuenta su comportamiento y las condiciones para mantenerlo bajo control.

También se plantean requisitos como el uso de correa y, cuando corresponda, bozal; la identificación y documentación sanitaria actualizadas; la delimitación de espacios; límites al número de animales por vehículo, y protocolos de actuación ante posibles incidencias.

La consulta recoge preocupaciones relacionadas con las alergias, las fobias, la higiene, los olores, los excrementos y la seguridad en vehículos con gran ocupación. Algunas aportaciones defienden mantener las restricciones actuales o limitar el acceso a los animales de asistencia.

APORTACIONES DE ENTIDADES PARTICIPANTES

Las cinco entidades participantes han aportado perspectivas complementarias. Las organizaciones de protección animal han defendido una regulación homogénea y que las limitaciones sean proporcionadas.

Por su parte, el Colegio Oficial de Veterinarios de la Región de Murcia ha subrayado la importancia de la salud pública, la prevención de enfermedades transmisibles y los requisitos higiénico-sanitarios. Entre sus propuestas figuran establecer condiciones específicas según la especie y las características del desplazamiento, así como medidas para garantizar una sujeción adecuada de los animales.

Las empresas operadoras han incidido en la necesidad de disponer de criterios precisos sobre las condiciones de acceso, las responsabilidades de usuarios y compañías y los procedimientos que deberán seguirse. También han señalado la importancia de valorar los costes que podría implicar la implantación de las nuevas medidas.

El decreto desarrollará el artículo 9 de la Ley 6/2017, de Protección y Defensa de los Animales de Compañía de la Región de Murcia. Tras la consulta previa, el procedimiento contempla la valoración de las aportaciones y la elaboración de un borrador, que deberá someterse a los trámites de audiencia e información pública y a los informes preceptivos antes de su aprobación.