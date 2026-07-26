Cortan al tráfico desde este lunes el paseo Alfonso XII de Cartagena, junto a la explanada del Puerto por obras

MURCIA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de Cartagena informa de que el próximo lunes, 27 de julio, comenzarán las obras de mejora del pavimento del paseo Alfonso XII, junto a la explanada del Puerto, que obligarán a cortar este tramo al tráfico rodado hasta el 4 de septiembre.

El cierre se hará efectivo a partir de las 7.00 horas y afectará al tramo comprendido entre la rotonda próxima a la bandera situada en la explanada del Puerto y la calle Joaquín Navarro.

La ejecución de los trabajos se ha programado principalmente durante el mes de agosto, coincidiendo con el periodo de menor intensidad de tráfico en la ciudad, con el objetivo de reducir en lo posible las afecciones a la movilidad.

El corte estará debidamente señalizado y se habilitarán los desvíos necesarios para garantizar la circulación por los itinerarios alternativos. La Autoridad Portuaria recomienda a los conductores prestar atención a la señalización provisional y planificar sus desplazamientos con antelación mientras permanezcan en marcha las obras.

La actuación permitirá mejorar las condiciones del pavimento y la seguridad de la circulación en este entorno del frente portuario.

La Autoridad Portuaria de Cartagena agradece la comprensión y colaboración de los ciudadanos ante las molestias temporales que puedan ocasionar estos trabajos.