El Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) ha organizado esta semana un viaje de prensa (press trip) dirigido a periodistas británicos especializados - CARM

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem) ha organizado esta semana un viaje de prensa (press trip) dirigido a periodistas británicos especializados en natación en aguas abiertas para dar a conocer la oferta de la Costa Cálida vinculada a esta modalidad deportiva y reforzar su visibilidad en el mercado turístico del Reino Unido.

Así, del 17 al 21 de noviembre, tres periodistas de Outdoor Swimmer, medio británico especializado en natación en aguas abiertas, que también practican esta disciplina han visitado las playas, instalaciones deportivas, alojamientos y espacios preparados para acoger este tipo de encuentros y eventos deportivos. También han participado en sesiones de natación para conocer las condiciones del litoral regional para la práctica de este deporte.

Principalmente se han movido por Cabo de Palos, La Manga del Mar Menor y Cartagena, por las rutas de natación en aguas abiertas certificadas por Miquel Sunyer, integradas en el proyecto Turismo Azul, financiado con fondos europeos NextGenerationEU.

Este viaje es una acción de promoción para dar a conocer la diversidad de experiencias turísticas de la Región, atraer visitantes internacionales durante todo el año, así como eventos deportivos.

Reino Unido es el principal mercado emisor de turistas extranjeros a la Región. Según la encuesta Frontur del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre enero y septiembre de 2026 recibió 338.422 turistas británicos, un 14,3 por ciento más que en el mismo periodo de 2025, que representaron el 31,5 por ciento del total de visitantes internacionales.