La costa murciana suma 293 tortugas bobas liberadas desde la primera puesta registrada en 2019 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

La Región de Murcia ha liberado cerca de 300 ejemplares de tortuga boba (Caretta caretta) desde 2019, entre los nacidos en las playas del litoral regional y los rescatados por el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle.

Así lo ha destacado este martes el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante la liberación de 28 tortugas bobas en las playas del Parque Regional de Calblanque, ejemplares nacidos el pasado verano que han completado su primer año de desarrollo dentro del programa de conservación de la especie, según ha informado la Comunidad.

En concreto, desde que en 2019 se detectó por primera vez una puesta de tortuga boba en la costa murciana, la Comunidad ha liberado un total de 293 ejemplares. Además, el litoral regional concentra este año dos de cada tres nidos localizados en las costas españolas.

Durante el acto, López Miras ha afirmado que "la Región de Murcia se ha convertido en un espacio de referencia para una especie vulnerable y amenazada como es la tortuga boba" y ha agradecido la labor de técnicos, veterinarios, agentes medioambientales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y voluntarios implicados en la protección de la especie.

El jefe del Ejecutivo autonómico también ha puesto en valor la red de voluntariado creada en torno al programa 'Territorio Tortuga', integrada por 16 asociaciones, cuyos miembros colaboran en la localización y protección de los nidos, además de avisar a las autoridades cuando detectan rastros de estos animales.

Asimismo, ha recordado que, en caso de encontrar una tortuga o indicios de un nido, los ciudadanos deben mantener la distancia, evitar iluminar la zona con linternas o teléfonos móviles y avisar inmediatamente al teléfono de emergencias '1-1-2'.

En este sentido, Arroyo ha añadido que para que las tortugas regresen "necesitamos que toda la ciudadanía y voluntarios sigan igual de comprometidos en cuidar de nuestro litoral".

Los 28 ejemplares liberados este martes proceden del nido localizado en julio de 2025 en el Parque Regional de Calblanque. Tras su eclosión, permanecieron aproximadamente un año bajo la técnica de conservación conocida como 'headstarting', un método que favorece el crecimiento de las crías durante sus primeros meses de vida para incrementar sus posibilidades de supervivencia cuando regresan al medio natural.

Todas las tortugas incorporan un microchip identificativo que permitirá a los investigadores realizar un seguimiento de sus desplazamientos y conocer mejor su evolución en el Mediterráneo.

Durante este periodo de desarrollo, los ejemplares han permanecido en distintas instalaciones especializadas, entre ellas el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental (IMIDA), el Oceanogràfic de Valencia y el Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias, ubicado en el Bioparc Acuario de Gijón, donde han recibido seguimiento veterinario individualizado mediante controles de crecimiento, revisiones clínicas y análisis.

En cuanto a la actual temporada de anidación, la Comunidad ha registrado dos nuevas puestas en apenas cinco días. La primera fue localizada el pasado 3 de julio en La Manga, con 75 huevos, mientras que la segunda apareció el 8 de julio en la Cala de los Dentoles, en el Parque Regional de Calblanque, con otros 92 huevos.

Ambos nidos, que suman un total de 167 huevos, permanecen protegidos y monitorizados hasta su previsible eclosión durante la segunda quincena del próximo mes de agosto.

Con estas dos nuevas puestas, el litoral murciano alcanza ya once nidos registrados desde que existen datos, una evolución que, según el Gobierno regional, refleja que las playas de la Región son elegidas cada vez con mayor frecuencia por las hembras de tortuga boba para completar su ciclo reproductor.