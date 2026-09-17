Los costes laborales y los salarios suben un 3,1% en la Región en el segundo trimestre, por debajo de la media

Archivo - Un camarero limpia una mesa - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

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MADRID/MURCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 3,1% en la Región de Murcia en el segundo trimestre en relación al mismo periodo de 2025, hasta situarse en 2.900,37 euros, frente a los 3.388,15 euros de la media, según los datos publicados este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por hora efectiva, el coste laboral total en la comunidad se situó en 22,91 euros durante el segundo trimestre de este año, lo que supone un aumento del 3,7%.

Por un lado, el coste salarial se situó en la Región en 2.127,37 euros, un 3,1% más en términos interanuales, y fue de 16,80 euros por hora efectiva (+3,6%).

Los otros costes, que alcanzaron los 773 euros, un 3,3% más, supusieron 6,11 euros por hora efectiva, lo que representa un incremento del 3,9%.

En cuanto a la jornada laboral, las horas pactadas en la comunidad fueron 148,9, y hubo 126,6 efectivas frente a 23,2 no trabajadas, de acuerdo con la estadística del INE.

DATOS NACIONALES

En España, el coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) subió un 4% en el segundo trimestre en relación al mismo periodo de 2025, hasta situarse en 3.388,15 euros, su valor más alto en un segundo trimestre desde el año 2000, cuando se inició la serie.

Con este incremento interanual del coste laboral, nueve décimas inferior al avance registrado en el primer cuarto del año, se acumulan 22 trimestres consecutivos de alzas.

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre abril y junio, los salarios (todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) subieron también un 4% interanual en términos brutos, hasta situarse en una media de 2.512,68 euros por trabajador y mes, la cifra más elevada en un segundo trimestre desde el comienzo de la serie.

Los otros costes (costes no salariales) totalizaron en el segundo trimestre 875,47 euros por trabajador y mes, con un repunte interanual del 4,2%. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que aumentaron un 4,2% interanual en el segundo cuarto de 2026.

Según el INE, el coste laboral por hora efectiva subió un 4,8% en tasa interanual en el segundo trimestre, hasta los 26,18 euros. Por su parte, el coste laboral por hora pagada aumentó un 4% interanual, hasta los 22,32 euros.

Los salarios subieron en el segundo trimestre en tasa interanual en todas las comunidades autónomas, especialmente en Cantabria (+8,8%), Asturias (+6%), Cataluña (+5,1%) y País Vasco (+5%).

Entre abril y junio se registraron 151.736 vacantes de empleo en España, casi 2.000 más que en el mismo trimestre del año pasado.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución del coste salarial por trabajador y mes

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