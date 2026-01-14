CPFF: López Miras: "Que no cuenten con la Región si la propuesta supone pasar a ser los terceros peor financiados"

Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha trasladado este miércoles al Gobierno central que "no cuente" con el apoyo del Ejecutivo regional si la propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica supone que los murcianos "pasen de ser los españoles peor financiados a ser los terceros".

"Si lo que han ido a ofrecernos al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) es que la Región de Murcia pase de ser la comunidad peor financiada a ser la tercera comunidad autónoma peor financiada, se pueden quedar con su reforma donde ellos quieran", ha dicho.

A preguntas de los medios de comunicación sobre el CPFF que se celebra este miércoles, López Miras ha instado al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y al líder de ERC, Oriol Junqueras, "a que se queden" ellos la reforma. "Ellos se lo han guisado, así que se lo coman ellos solos, pero con nosotros que no cuenten para eso".

Asimismo, el máximo dirigente regional ha avanzado que, según las últimas informaciones que le han transmitido, "todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña, se están posicionando" en contra de ese modelo, al que ha denominado "modelo Junqueras" por ser el que "el líder independentista catalán pactó con Pedro Sánchez".