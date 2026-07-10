La creación de empresas baja en Murcia un 4,9 % en el mes de mayo

Valoración anual de la creación de empresas por comunidades autónomas - EUROPA PRESS

MURCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en la Región de Murcia bajó un 4,9% en mayo en tasa interanual con un total 290 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 16, un 20% menos, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A pesar de la caída, se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de mayo en la Región de la serie histórica.

Para la constitución de las 290 empresas creadas el pasado mes de mayo se suscribieron algo más de 7,16 millones de euros, lo que supone un 10,61% más que en el mismo mes de hace un año (7,07 millones de capital desembolsado).

De las 16 empresas que echaron el cierre el pasado mes de mayo en la Región de Murcia, 11 lo hicieron voluntariamente; 1 por fusión con otras sociedades y las otras 4 restantes por otras causas.

La creación de empresas siguió una tendencia negativa respecto al mismo mes del año anterior en todas las comunidades salvo en La Rioja, con una subida del 15,38% y en Navarra, un 4,88% más.

En cuanto al resto, las mayores caídas se las anotaron Castilla - La Mancha (-24,71%) seguido de Cataluña (-22,14%) y Andalucía (-19,70%).

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+75%), La Rioja (+18,18%) y Canarias (+15,71%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Asturias, Castilla - La Mancha y Murcia las que menos, con retrocesos de un 34,38%, 28,57% y un 20%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 6,3% en Murcia en mayo, hasta las 67 empresas.

El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 30,9 millones de euros, cifra un 1,7% inferior a la de mayo del año anterior.