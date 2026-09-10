La creación de empresas sube un 15,8% en julio en la Región de Murcia, según mayor incremento por CCAA

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MADRID/MURCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La creación de sociedades mercantiles en la Región de Murcia subió un 15,8% en julio en tasa interanual, con un total 337 constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 32, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo mayor incremento de todas las comunidades autónomas, solo por detrás de Aragón (+21,5%).

Para la constitución de las 337 empresas creadas el séptimo mes del año en la comunidad se suscribieron algo más de 41,7 millones de euros. Del total, cuatro sociedades nuevas se constituyeron como anónimas y el resto (333) como limitadas.

De las empresas que echaron el cierre en julio en Murcia, ocho lo hicieron voluntariamente; 15 por fusión con otras sociedades y las otras nueve restantes por otras causas.

DATOS NACIONALES

En España, el número de nuevas sociedades mercantiles subió un 2,2% en julio en comparación con el mismo mes de 2025, hasta sumar un total de 11.150 empresas, la mayor cifra en un mes de julio desde el inicio de la serie, en 1995.

Con el repunte de julio, la constitución de empresas encadena dos meses de ascensos después del aumento del 1,7% registrado en junio.

El capital suscrito para la constitución de las nuevas sociedades bajó un 3,5% interanual en julio, hasta los 464,6 millones de euros, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 41.669 euros, disminuyó un 5,6% en relación a julio de 2025.

En cuanto a la mortalidad empresarial, en julio se disolvieron 1.813 empresas, cifra un 9,1% superior a la del mismo mes de 2025, la mayoría por razones voluntarias. De este modo, cada día del mes de julio se disolvieron 58 sociedades.

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Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: En España se crearon 11.719 empresas en diciembre de 2025

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