La creación de empresas sube un 46,3% en enero en Murcia

MURCIA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Murcia subió un 46,3% en enero en tasa interanual con un total 338 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 32, un 41,8% menos, según los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de enero en la Región de la serie histórica.

Con el ascenso de enero, la creación de empresas en Murcia sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 338 empresas creadas el pasado mes de enero se suscribieron algo más de 12,23 millones de euros, lo que supone un 46,04% menos que en el mismo mes de hace un año (12,19 millones de capital desembolsado).

De las 32 empresas que echaron el cierre el pasado mes de enero en Murcia, 11 lo hicieron voluntariamente; 12 por fusión con otras sociedades y las otras 9 restantes por otras causas.

La Rioja (+48,39%) Murcia (+46,32%) y Baleares (+40,45%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Cantabria, Aragón y Canarias con retrocesos de un 25,24%, 19,22% y un 18,01%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, La Rioja (+120%), Castilla - La Mancha (+28,81%) y Asturias (+15,58%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Navarra, Murcia y Extremadura las que menos, con retrocesos de un 90,91%, 41,82% y un 26,67%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital bajó un 7,6% en Murcia en enero, hasta las 85 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 43,57 millones de euros, cifra un 62% superior a la de enero del año anterior.