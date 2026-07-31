Crean la primera web "viva" de España capaz de escribir en el blog y con la que se puede hablar, incluso por teléfono

Equipo de la agencia murciana Tictag: Alejandro De Egea, Juan Pedro Esteban y Alejandro Garriga - TICTAG

Un sistema de IA que convierte la web en un trabajador más: responde llamadas, gestiona clientes y genera nuevas páginas con el estilo de la marca MURCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La agencia de marketing y branding Tictag ha presentado 'ATLAS', una plataforma que rompe con la idea de la web como un folleto estático. Por primera vez en España, el empresario puede hablar con su propia web -por chat o directamente por teléfono- y pedirle que trabaje.

'¿Ha entrado algún cliente nuevo esta semana?', 'mándale un email a este contacto proponiéndole una reunión', 'cámbiame este texto' o incluso 'créame una página nueva para este servicio, con su imagen y en el estilo de mi marca'. Todas esas tareas, según explican sus creadores, "ATLAS la realiza en segundos".

Con este lanzamiento, la murciana Tictag se posiciona como la primera agencia española en poner en el mercado un panel de gestión web conversacional accionable por voz y por teléfono, un concepto que hasta ahora solo existía de forma fragmentada entre grandes plataformas tecnológicas y nunca integrado en la web de una pyme.

DE UNA WEB QUE SE PAGA Y SE OLVIDA, A UNA WEB QUE FACTURA

"El problema de siempre es que entregas una web preciosa a un cliente y ahí se queda: nadie la actualiza, nadie mira los datos, los formularios llegan a un correo que no contesta nadie", explica Alejandro Garriga, CEO de Tictag y experto en inteligencia artificial.

"Con ATLAS, la web deja de ser un gasto y pasa a ser un empleado más: publica, responde a los clientes, ordena los contactos y te rinde cuentas cada mes. Y lo mejor: le hablas como me hablarías a mí", añade.

Y es que, con esta nueva plataforma el empresario puede asignarle a ATLAS tareas mediante una conversación a través del teléfono o la propia web. Tareas que van desde realizar cambios, preguntar a los clientes, redactar y enviar correos de seguimiento a los contactos (con la firma de la marca y seguimiento de aperturas y clics) o gestionar el embudo de ventas (mueve a los clientes potenciales de fase, deja notas y ordena el CRM).

Asimismo, ATLAS escribe en el blog de forma autónoma, buscando noticias reales del sector en Internet, redactando el artículo con el tono de la marca, generando la imagen de portada con el estilo visual definido y dejándolo todo listo para publicar con un solo clic.

Por último, es capaz de crear nuevas páginas web, generando una landing completa para un servicio nuevo (textos e imágenes incluidas), respetando la identidad visual de la web; y traduce Google Analytics y Search Console a lenguaje claro y elabora cada mes un informe con lo que ha pasado y lo que conviene hacer.

Todo ello, explica Alejandro Garriga, "sin que el cliente toque una línea de código y sin que la inteligencia artificial publique nada sin su autorización. Los datos de cada empresa son privados, se alojan en servidores europeos y no se utilizan para entrenar ninguna inteligencia artificial".

TICTAG, UNA AGENCIA PEQUEÑA CON AMBICIÓN INTERNACIONAL

Detrás de ATLAS hay un equipo de solo tres personas: Alejandro De Egea, Juan Pedro Esteban y Alejandro Garriga, CEO y responsable del desarrollo de inteligencia artificial. Garriga es también el creador de otras aplicaciones de IA como 'Escritor.camp' y 'TictagHunter', que ya están comenzando a expandirse por toda España y cuentan con acuerdos en Reino Unido y Francia.

"Que un equipo de tres personas desde Murcia esté construyendo herramientas que compiten con las de grandes tecnológicas dice mucho de dónde está hoy la inteligencia artificial: la ventaja ya no es el tamaño, es la velocidad y el criterio", señala Garriga. ATLAS ya está disponible y puede consultarse en https://hosting.tictag.es/.

Tictag es una agencia de marketing y branding digital con sede en Murcia, especializada en identidad de marca, desarrollo web y, ahora, en soluciones de inteligencia artificial aplicada a los negocios.

Bajo la marca TictagLabs desarrolla herramientas propias como ATLAS, Escritor.camp y TictagHunter, con una vocación de expansión nacional e internacional. Para más información se puede escribir a hola@tictag.net o visitar su web https://www.tictag.es.