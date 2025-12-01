La criminalidad cae un 0,6% hasta septiembre en la Región de Murcia, tercer mayor descenso por CCAA

Agente de la Guardia Civil con un detenido, en una imagen de archivo - GUARDIA CIVIL

MADRID/MURCIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número total de infracciones penales registradas en la Región de Murcia entre enero y septiembre de 2025 ascendió a 55.519, lo que representa un descenso del 0,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el último balance de criminalidad publicado por el Ministerio del Interior.

La Región de Murcia es así una de las cuatro comunidades en las que se redujo la cifra de infracciones, junto con Cataluña (-2,8%); Madrid (-0,8%) y La Rioja (-0,1%).

En concreto, en los últimos nueve meses en la Región de Murcia ha caído de 596 a 554 el número de delitos contra la libertad sexual, lo que representa un descenso del 7%; de 3.886 a 3.276 los robos con fuerza en domicilios y establecimientos (-15,8%); de 722 a 643 las sustracciones de vehículos (-10,9%) y de 12.198 a 11.560 los hurtos (-5,2%).

No obstante, han aumentado, de 11 a 18, los homicidios dolosos y asesinatos, tanto consumados (+63,6%), como en grado de tentativa (+28,3%); de tres a cuatro los secuestros (+33,3%); de 99 a 103 las agresiones sexuales con penetración (+4%) y de 1.604 a 1.669 los robos con violencia e intimidación (+4,1%).

También se ha visto incrementado el número de delitos relacionados con el tráfico de drogas, que pasan de 432 en los primeros tres trimestres de 2024 a los 446 en el mismo periodo de 2025; y el resto de criminalidad convencional, con un aumento global del 2,8%, hasta alcanzar los 26.151 delitos.

Respecto a las infracciones penales cometidas a través de Internet, en la Región se han contabilizado un total de 10.121 entre enero y septiembre de 2025, esto es, un 1,9% más que en 2024, cuando las infracciones detectadas fueron 9.935.

Las estafas informáticas pasaron de 8.653 en 2024 a 8.726 en 2025, un 0,8% más; y otros ciberdelitos de 1.282 a 1.395 (+8,8%).

DATOS NACIONALES

La criminalidad ha repuntado en España un 1% en el tercer trimestre de 2025, ya que entre enero y septiembre aumentaron un 4,6% los delitos contra la libertad sexual con penetración, entre otros indicadores como las estafas informáticas, que anotaron un incremento del 6,4%.

El balance de la criminalidad del Ministerio del Interior, consultado por Europa Press, recoge que el número total de infracciones penales registradas en el período de enero a septiembre de 2025 suma un total de 1.870.877, lo que supone un aumento del 1% sobre el año 2024. El anterior informe había anotado un descenso del 0,9%.

De dicha cifra, un total de 1.496.618 delitos (80% del total) se corresponden con la categoría de criminalidad convencional, por lo que la variación es de -0,6%. La cibercriminalidad (374.259 infracciones penales, el 20% del total), presenta un incremento del 8% sobre 2024, de los que 327.856 delitos (+6,4%) son estafas informáticas.

"Con estas cifras, la tasa de criminalidad convencional se sitúa en España en 40,8 delitos por mil habitantes, en la banda más baja de la serie histórica", ha destacado el Ministerio del Interior, que también añade que la tasa de cibercriminalidad se sitúa en 10,1 delitos por mil habitantes.

Otros indicadores relacionados con los delitos contra el patrimonio (robos, hurtos y sustracción de vehículos), que representan el 42,1% de la criminalidad convencional, han disminuido en conjunto un 3,2%.