CROEM afirma que el "moderado" repunte del paro en junio "no empaña" la capacidad de generar empleo de la Región

MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) ha sostenido este jueves que el "moderado" repunte del paro registrado en junio en la comunidad "no empaña la capacidad de generación de empleo de la economía regional".

Según el análisis de la patronal, esa capacidad está avalada por un balance de "más de 19.000 nuevos ocupados en el último año y una elevada estabilidad en la contratación".

"La Región de Murcia se consolida como uno de los mercados laborales más resilientes del país, incluso en un contexto internacional de elevada incertidumbre", ha agregado la CROEM.