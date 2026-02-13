CROEM y Cámara de Comercio afirman que la inflación moderada podrá repercutir "positivamente" en la competitividad

MURCIA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM) y la Cámara de Comercio de Murcia han destacado este viernes que la inflación moderada de la comunidad en el comienzo de 2026 podría repercutir "positivamente" en la competitividad.

En un comunicado conjunto, sendas organizaciones han subrayado que la Región se consolida en el grupo de autonomías con menores aumentos de precios del país, lo que sitúa a la inflación regional "dentro de los objetivos" fijados por el Banco Central Europeo (BCE).

Esto, según CROEM y la Cámara de Comercio, "podría repercutir positivamente en la competitividad" del tejido empresarial murciano.