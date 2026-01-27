Croem y Cámara de Comercio destacan que la Región cerró 2025 con "unos registros más favorables que los nacionales"

MURCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem) y la Cámara de Comercio han destacado este martes que el mercado laboral autonómico cerró la anualidad "con unos registros más favorables que los nacionales, hasta el punto de situarla como la autonomía con mayor creación de empleo en términos relativos".

Sendas organizaciones han valorado en un comunicado conjunto los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al último trimestre de 2025, que ha hecho públicos este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para la patronal, "aunque hay retos pendientes, como la desigual tasa de paro por sexos o una temporalidad superior a la media, se trata de registros valorables, habida cuenta de la incertidumbre reinante en la escena internacional, que está llevando a un débil comportamiento económico en algunos de los principales socios comerciales de la Región".